Комнатным растениям очень нужны удобрения, которые улучшат их рост и состояние. Опытные садоводы рассказали, чем именно надо подливать вазоны, чтобы они были насыщены питательными веществами.

Читайте также Денежное дерево будет цвести постоянно: нужны всего две подкормки

Чтобы растение имело полноценное развитие его надо обеспечивать азотом, фосфором, магнием, калием, железом, серой и кальцием. А еще полезными считаются микроэлементы с марганцем, бором, цинком и медью.

Чтобы вазоны хорошо росли, не обязательно покупать дорогие удобрения. В обычной аптеке вы сможете приобрести недорогие таблетки "Аспаркам", в которых содержится калий и магний аспарагинат. Эта таблетка станет прекрасным калиево-магниевым удобрением для ваших комнатных растений.

Для подкормки растения достаточно лишь двух таблеток "Аспаркама" подложить под верхний слой почвы. Это позволит цветку иметь достаточно магния и калия.



Комнатные растения надо подпитывать / Фото Pexels

Чем можно еще подпитывать цветы

Хозяйки часто в быту используют аспирин. Если подкармливать им растения, то сможете повысить иммунитет вазонов, которые будут устойчивыми к инфекциям и заболеваниям.

Для подкормки нужно взять 3 таблетки аспирина и развести в 3 литрах воды. После полного растворения можете использовать жидкость для полива, но делайте это не чаще, чем оди раз в 2 месяца.

Чем обработать домашние цветы от болезней

Время от времени смотрите к растениям, чтобы выявить вредителей и быстро с ними справиться. Лучше всего их обрабатывать химическими препаратами, но делать это надо с особой осторожностью.

Чаще всего на растениях появляется тля и паутинные клещи. Они могут подавить растение, а то и полностью его уничтожить.

Если вы заметили паутинного клеща, то вазон надо промыть под душем, а потом обработать акарицидами. Специалисты советуют использовать препарат "Антиклещ Про" и инсектицид "Вермитек".

А если на растении есть тля, тогда стоит воспользоваться "Актарой", "Теппеки" или "Амплиго". Этими средствами растение надо опрыскивать или поливать.