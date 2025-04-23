Как подкормить лимон в домашних условиях: это удобрение является лучшим

Многие любят дома выращивать лимоны, однако для того, чтобы они хорошо росли, надо не забывать об их подпитке. Экзотический лимон является достаточно прихотливым, поэтому требует особого ухода и подкормки.

Лимону нужно постоянно получать питательные вещества для лучшего роста, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media. Лимонное дерево надо правильно подпитывать, поэтому далее расскажем, как именно это нужно делать.

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Чем подкормить лимонное дерево?

Именно регулярная подкормка способна обеспечить здоровый рост деревца. Почва должна быть наполнена фосфором, азотом и калием. Если этих веществ будет недостаточно, лимон начнет болеть: ухудшится внешний вид, остановится рост и дальнейшее развитие побегов и листьев.

Если наблюдать внимательно за растением, то можно легко заметить недостаток необходимых веществ. Остановка развития сигнализирует о дефиците калия. Именно при его недостатке листья могут опадать, а плоды заметно становиться мельче.



Лимоны надо вовремя подпитывать / Фото Pexels

Изменение цвета листьев и формы плодов свидетельствует о нарушении обмена веществ. Желтые пятна и неестественный оттенок листьев является свидетельством того, что растение страдает из-за недостатка азота. Если листочки скручены, то это является признаком недостатка кальция в почве.

Чтобы лимон не страдал от дефицита веществ, его нужно подкармливать. Важнейшими для растения являются азот, фосфор и калий. Некоторые добавляют в почву раствор глюкозы, который способствует активному росту лимона.

К слову! Подкормка нужна не только для лимона. Ранее мы уже рассказывали, чем подкормить замиокулькас, чтобы он выпускал больше листьев.

Минеральные удобрения можно приобрести в магазине и вносить их рекомендуется не реже, чем раз в неделю. Лучше покупать удобрения для цитрусовых, но если таких не будет, то подойдут даже универсальные.

Органические удобрения можно использовать не реже, чем дважды в месяц. К органическим удобрениям относится помет кур, голубей, навоз коров или лошадей.