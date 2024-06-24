Получите небывалый урожай: каким удобрением полить малину в июле

Сортов малины есть много. Среди них дачники любят позднеспелый сорт, который надо собирать аж в августе. Но уже даже в июле вы можете лакомиться вкусными ягодами.

Чтобы ягод было много, а их размер сумел вас поразить, подкармливайте малину в период плодоношения.

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Чем подкормить малину во время плодоношения

В июле надо провести главную подкормку, чтобы кусты малины имели силы на формирование крупных и спелых ягод. Садоводы советуют подпитывать малину дрожжами. Для этого надо приготовить вот такой раствор:

3 литра воды отстаивать сутки;

После профильтровывания добавить 100 граммов сахара;

В теплой воде развести 20 граммов сухих дрожжей;

Дрожжевую массу вылить в воду с сахаром;

Размешайте и оставьте на 3 – 4 часа.



Раствор из золы является лучшей подкормкой для малины / Фото Pexels

Чтобы раствор не бродил, вам надо избавиться от сусла. Разведите его сразу в воде или оставьте как концентрат, а затем разбавляйте по 50 граммов средства в 10 литрах воды. Под каждый куст вносите 1 литр подкормки. Садоводы советуют перед удобрением землю увлажнить чистой водой.

Второй вариант подкормки – зола. В 10 литрах воды надо разбавить 1 стакан золы, перемешать и удобрять каждый куст малины. На 1 квадратный метр вам понадобится 1,5 ведра удобрения.