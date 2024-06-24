Получите небывалый урожай: каким удобрением полить малину в июле
Источник:УНИАН
Сортов малины есть много. Среди них дачники любят позднеспелый сорт, который надо собирать аж в августе. Но уже даже в июле вы можете лакомиться вкусными ягодами.
Чтобы ягод было много, а их размер сумел вас поразить, подкармливайте малину в период плодоношения.
Читайте также Будете в восторге от урожая: чем надо подкормить огурцы
Чем подкормить малину во время плодоношения
В июле надо провести главную подкормку, чтобы кусты малины имели силы на формирование крупных и спелых ягод. Садоводы советуют подпитывать малину дрожжами. Для этого надо приготовить вот такой раствор:
- 3 литра воды отстаивать сутки;
- После профильтровывания добавить 100 граммов сахара;
- В теплой воде развести 20 граммов сухих дрожжей;
- Дрожжевую массу вылить в воду с сахаром;
- Размешайте и оставьте на 3 – 4 часа.
Раствор из золы является лучшей подкормкой для малины / Фото Pexels
Чтобы раствор не бродил, вам надо избавиться от сусла. Разведите его сразу в воде или оставьте как концентрат, а затем разбавляйте по 50 граммов средства в 10 литрах воды. Под каждый куст вносите 1 литр подкормки. Садоводы советуют перед удобрением землю увлажнить чистой водой.
Второй вариант подкормки – зола. В 10 литрах воды надо разбавить 1 стакан золы, перемешать и удобрять каждый куст малины. На 1 квадратный метр вам понадобится 1,5 ведра удобрения.