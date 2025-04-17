Подкармливать малину нужно весной, пишет 24 Канал. Уже в апреле – мае на кустах начнут завязываться плоды, поэтому для того, чтобы они лучше росли, им необходима подкормка для развития.

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Чем подкормить малину весной и летом

Огородники рекомендуют удобрять малину калийсодержащими и азотсодержащими веществами. Удобрения с азотом следует использовать еще до формирования самих ягод. Используйте мочевину или аммиачную селитру. Средство нужно высыпать между кустами малины, углубляя немного в землю.

В период плодоношения использовать азотное удобрение не стоит. Лучше всего в этот период использовать компост как слой мульчи. К эффективной подкормке относится калийный сульфат.



Названы замечательные удобрения для малины / Фото Pexels

Вам понадобится 40 граммов этого вещества и 10 литров воды, чтобы полить кусты с малиной. Для ремонтантной малины можно использовать нитрофоску и развести в такой же пропорции.

К слову! Правильная весенняя подкормка смородины определенными удобрениями улучшит урожай плодов вдвое больше. Чем подкормить смородину весной – читайте в нашем материале.

Первая подкормка проводится весной с использованием суперфосфата, селитры и золы. Уже когда сформируются цветы и плоды, можно подкормить малину во второй раз.