Лилия мира зацветет до Нового года: нужна подкормка из кухонного ухода

Мирные лилии – это невероятные комнатные растения, которые приобрели большую популярность из-за своих глянцевых листьев с белыми цветами.

Как и все комнатные растения, время от времени спатифиллум нуждается в подпитке, чтобы порадовать своими невероятными белыми цветами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Чем подкормить мирную лилию?

Очень часто такие необходимые комнатным растениям подкормки бывают также достаточно дорогими. Но, к счастью, изготовить удобрение можно и дома, и оно не будет стоить вам даже гривны. Для него стоит воспользоваться отходом, который можно найти на кухне.

Эксперты-цветоводы убеждены, что банановая кожура – это лучшее удобрение для спатифиллума, что только можно придумать. Но для того, чтобы поощрить спатифиллум к цветению, недостаточно его подкормить – нужно также позаботиться о том, чтобы удовлетворить его требования к поливу и освещению.

Впрочем, когда это сделано, остается позаботиться только об удобрении – и замоченная банановая кожура – это лучший вариант, что вы можете использовать в любой момент.



Спатифиллум нужно подпитывать / Фото Pexels

Такая полезная она из-за того, что плоды содержат много калия, а это именно то вещество, что нужно растению, чтобы процветать и расти в течение года. Общее правило заключается в том, чтобы подпитывать растение через каждые 2 – 3 полива весной и летом, и делать это только раз в четыре полива зимой и осенью.

Впрочем, все зависит от состояния вашего растения. Если оно достаточно хорошо растет, вы можете давать ему больше растительной пищи. Существует несколько различных способов использовать банановую кожуру для подпитки, и основной из них таков: свежую кожуру нужно нарезать и замочить в воде на неделю.

Время от времени помешивайте воду, чтобы кожура размягчилась: именно так она высвободит питательные вещества в банку или миску. Когда же вы будете готовы подкормить мирную лилию, смешайте банановую воду с пятью частями чистой воды и используйте раствор для полива.