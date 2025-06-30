В период роста моркови необходим фосфор, бор, калий и азот, пишет 24 Канал. Смесь из питательных веществ можно уже приобрести готовую в специальных магазинах или приготовить подкормку самостоятельно.

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Чем подкормить морковь в июле

Полезной и экологической является органика, которую часто используют огородники. Морковь нужно подкармливать во время посева, когда появятся первые всходы, через 2 недели после первой подкормки и за 10 дней до сбора урожая.

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Органическая подкормка не сделает вреда почве, поэтому ее безопасно применять. Подкормить морковь в июле можно с помощью куриного помета, золы и йода.

Куриный помет

Для получения раствора смешайте 1 часть помета и 10 частей воды, перемешайте все и дайте настояться 10 часов, чтобы выветрился аммиак. Далее одну часть раствора нужно смешать с 10 частями воды и дать настояться 12 часов, и только после этого брать для подкормки.



Лучшая подкормка для моркови в июле / Фото Pexels

Пепел

Дачники используют золу в сухом виде или в растворенном. Для первого применения нужно смешать ее с землей и посыпать участок с морковью. После этого все надо полить водой. Для создания раствора, 100 граммов золы нужно развести в 10 литрах воды и оставить для настаивания на весь день. Тогда готовую смесь можно использовать для моркови.

К слову, чтобы улучшить рост огурцов и защитить их от вредителей и болезней, нужно воспользоваться молочной подкормкой.

Йод

К 10 литрам воды добавьте 20 капель йода. Этим раствором нужно полить грядку с морковью для подкормки.