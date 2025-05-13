Хрустящие огурцы прямо с грядки – это лучшее, что может быть летом. Но не в случае, если урожай выдался бедным, а сами растения начали желтеть и медленно расти, сообщает 24 Канал. Если вы столкнулись с такой проблемой, преждевременно расстраиваться точно не стоит – исправить ситуацию можно за считанные дни.

Интересно 6 причин, почему в вашей ванной так грязно: не все догадываются

Чем подкормить огурцы на огороде?

Для того, чтобы получить здоровые и большие огурцы, вам даже не нужно покупать дорогие подкормки, ведь все, что вам нужно, уже есть на вашей кухне. Понадобится только один элементарный ингредиент, а именно – уксус.

Приготовить раствор для подкормки огурцов достаточно просто. Все, что нужно сделать это взять 1 стакан уксуса и смешать его с 10 литрами воды. Тщательно размешайте полученный раствор, а тогда поливайте огурцы под корень, увлажнив предварительно почву обычной водой.

Кстати, такой раствор подходит и для подкормки помидоров – и в таком случае к уксусу советуют добавить также и измельченную скорлупу от яиц. После этого подкормки нужно оставить на сутки, чтобы оно как следует настоялось.

После этого подкормки нужно развести в 10 литрах воды и полить кустики помидоров. Процедуру советуют повторять каждые несколько недель.



Огурцы нужно часто подпитывать / Фото Pexels

Но уксус – это не единственная подкормка из кухни, что будет полезным для огурцов. Опытные огородники знают, что и сахар можно использовать на огороде с большой пользой.

Кстати, основная проблема, с которой довольно часто сталкиваются огородники во время выращивания огурцов – это горечь. Ранее мы рассказывали, что нужно делать, чтобы огурцы не вырастали горькими.

Сахаром иногда заменяют мед, который довольно часто используется в подкормках. Такой сироп будет содержать глюкозу, которая считается достаточно полезной для огурцов. Она хорошо влияет не только на количество огурцов, но и на их вкус, и делает их хрустящими и сладкими. Кстати, для подкормки сахар можно использовать довольно часто – примерно раз в неделю.

Для того, чтобы разобраться, как подкормить огурцы сахаром, нужно помнить, что перед использованием раствора его нужно как следует охладить. На литр воды используйте три ложки сахара. Кстати, раствор можно использовать не только для полива, но и для опрыскивания овощей – вы будете удивлены результатом.