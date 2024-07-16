Не узнаете урожай: чем надо подкормить огурцы в июле: чем надо подкормить огурцы в июле

Каждый огородник хочет вырастить хороший урожай овощей. Чтобы кусты ломились от плодов, огурцы надо подкармливать даже летом.

После первой подкормки огурцы надо не забывать подпитывать каждые 10 – 15 дней. Однако важно не удобрять слишком часто, потому что избыток может также быть вредным.

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Минеральные подкормки

Приобретите уже готовые минеральные удобрения для огурцов в агромагазине. Лучше всего покупать смеси, в которых есть сульфат калия, суперфосфат и мочевина.

Подкормка азотом

Огурцы нуждаются в азоте, особенно когда цветут. Из-за недостатка азота могут даже желтеть листья. Готовые удобрения можно приобрести в магазине.

Подкормка золой

Для роста огурцов очень полезной является зола. Она содержит все вещества, которые необходимы овощам. На 1 литр воды надо развести 1 стакан золы. Этим раствором надо подкормить каждый куст у корней. Удобрение надо проводить раз в неделю.



Летом огурцы надо удобрять / Фото Pexels

Подкормка дрожжами

Рост плодов также стимулирует дрожжевое удобрение, однако часто вносить его нельзя. Трех подкормок за лето будет достаточно. Для раствора надо 3 литра воды перемешать с 150 граммами сахара и 500 граммами свежих дрожжей.

Подкормка медом

Для медовой подкормки огурцов надо 500 граммов меда развести в 2 литрах воды и опрыскивать овощи дважды за лето.

Подкормка йодом

Йод делает огурцы устойчивыми к заболеваниям. В литре молока надо развести 35 капель йода и оставить смесь на 6 часов. Поливать надо у корней раз в 2 недели.

Настой луковой шелухи

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Эта подкормка приведет к росту крупных и сочных плодов. Понадобятся 6 литров теплой воды и 25 граммов луковой шелухи. Все ингредиенты надо смешать и оставить в тепле на 5 дней. Раствор процедите и поливайте им кусты у корней раз в 2 недели.