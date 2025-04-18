Орхидея расцветет за неделю: нужна только простая подкормка
- Орхидеи нельзя подкармливать в первые недели после пересадки, во время болезни, активного цветения и в период покоя.
- Для подкормки орхидей можно использовать яичную скорлупу, воду из риса, коровье молоко и зеленый чай.
Орхидеи – это роскошные, но в то же время чрезвычайно прихотливые цветы. И для того, чтобы они часто цвели, цветоводам нужно изрядно постараться.
Капризность и требовательность орхидей легко может сравниться с их красотой, сообщает 24 Канал. Но это не значит, что орхидеи нельзя заставить расцвести – сделать это очень просто.
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Когда нельзя подкармливать орхидеи?
Перед тем, как начинать подкормку орхидей дома, нужно запомнить, когда вносить удобрения нельзя. В некоторых случаях это может принести больше вреда, чем пользы.
Вот когда нельзя подкармливать орхидеи:
- в первые недели после пересадки или покупки;
- во время болезни;
- во время активного цветения;
- в период покоя, когда цветок не растет.
Зато подпитывать орхидеи можно в период роста, когда на ней появляются молодые листочки или увеличивается корни. Также орхидею подпитывают перед цветением – когда вы замечаете первые бутоны, и они еще не распустились. Впрочем, когда растение уже цветет, подпитывать ее нельзя, иначе цветы быстро завянут.
Орхидеи не всегда можно подпитывать / Фото Pexels
Чем подкормить орхидею?
Удобрения могут обеспечить растение нужными питательными веществами, а также способствовать активному росту и цветению. И, конечно, удобрения можно купить в специализированных магазинах, но также вы можете использовать продукты, что есть у вас дома – эти натуральные подкормки будут действовать ничуть не хуже.
К слову, подкормить весной стоит не только орхидеи, но и розы. Чем именно подкормить их весной, мы уже рассказывали ранее.
- Яичная скорлупа. Она богата кальцием и калием, и поэтому будет прекрасным природным удобрением. Скорлупу нужно измельчить и положить в кастрюлю с водой. Смесь доведите до кипения. Снимите с огня и дайте настояться в течение 8 часов. Раствор процедите и поливайте им орхидеи.
- Вода из риса. Вода после приготовления риса содержит много питательных веществ, поэтому сливать ее не стоит. Используйте ее для полива орхидей – но только в случае, если она не соленая.
- Коровье молоко. Оно богато кальцием и азотистые протеины, которые будут полезны для роста орхидей. Кроме того, молоко также имеет противогрибковые свойства.
- Зеленый чай. Этот напиток полезен не только для людей, но и для растений. Благодаря содержанию азота он будет полезен для подпитки орхидей и стимулирования цветения. Подкормку можно использовать раз в месяц.