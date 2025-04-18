Орхідея розквітне за тиждень: потрібне тільки просте підживлення

Орхідеї – це розкішні, але водночас надзвичайно вибагливі квіти. І для того, аби вони часто цвіли, квітникарям потрібно неабияк постаратися.

Примхливість та вимогливість орхідей легко може зрівнятися з їхньою красою, повідомляє 24 Канал. Та це не значить, що орхідеї не можна змусити розквітнути – зробити це дуже просто.

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Коли не можна підживлювати орхідеї?

Перед тим, як починати підживлення орхідей вдома, потрібно запам'ятати, коли вносити добрива не можна. В деяких випадках це може принести більше шкоди, аніж користі.

Ось коли не можна підживлювати орхідеї:

у перші тижні після пересадки чи покупки;

під час хвороби;

під час активного цвітіння;

у період спокою, коли квітка не росте.

Натомість підживлювати орхідеї можна у період росту, коли на ній з'являються молоді листочки чи збільшується коріння. Також орхідею підживлюють перед цвітінням – коли ви помічаєте перші бутони, та вони ще не розпустилися. Втім, коли рослина вже цвіте, підживлювати її не можна, інакше квіти швидко зав'януть.



Орхідеї не завжди можна підживлювати / Фото Pexels

Чим підживити орхідею?

Добрива можуть забезпечити рослину потрібними поживними речовинами, а також сприятимуть активному росту та цвітінню. І, звісно, добрива можна купити у спеціалізованих магазинах, але також ви можете використати продукти, що є у вас вдома – ці натуральні підживлення діятимуть анітрохи не гірше.

До слова, підживити навесні варто не тільки орхідеї, але й троянди. Чим саме підживити їх навесні, ми вже розповідали раніше.