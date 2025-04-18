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Поради Поради по дому Орхідея розквітне за тиждень: потрібне тільки просте підживлення
18 квітня, 18:01
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Орхідея розквітне за тиждень: потрібне тільки просте підживлення

Марина Блохіна
Основні тези
  • Орхідеї не можна підживлювати в перші тижні після пересадки, під час хвороби, активного цвітіння та в період спокою.
  • Для підживлення орхідей можна використовувати яєчну шкаралупу, воду з рису, коров'яче молоко та зелений чай.

Орхідеї – це розкішні, але водночас надзвичайно вибагливі квіти. І для того, аби вони часто цвіли, квітникарям потрібно неабияк постаратися.

Примхливість та вимогливість орхідей легко може зрівнятися з їхньою красою, повідомляє 24 Канал. Та це не значить, що орхідеї не можна змусити розквітнути – зробити це дуже просто. 

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Коли не можна підживлювати орхідеї?

Перед тим, як починати підживлення орхідей вдома, потрібно запам'ятати, коли вносити добрива не можна. В деяких випадках це може принести більше шкоди, аніж користі. 

Ось коли не можна підживлювати орхідеї:

  • у перші тижні після пересадки чи покупки;
  • під час хвороби;
  • під час активного цвітіння;
  • у період спокою, коли квітка не росте. 

Натомість підживлювати орхідеї можна у період росту, коли на ній з'являються молоді листочки чи збільшується коріння. Також орхідею підживлюють перед цвітінням – коли ви помічаєте перші бутони, та вони ще не розпустилися. Втім, коли рослина вже цвіте, підживлювати її не можна, інакше квіти швидко зав'януть.


Орхідеї не завжди можна підживлювати / Фото Pexels

Чим підживити орхідею?

Добрива можуть забезпечити рослину потрібними поживними речовинами, а також сприятимуть активному росту та цвітінню. І, звісно, добрива можна купити у спеціалізованих магазинах, але також ви можете використати продукти, що є у вас вдома – ці натуральні підживлення діятимуть анітрохи не гірше. 

До слова, підживити навесні варто не тільки орхідеї, але й троянди. Чим саме підживити їх навесні, ми вже розповідали раніше. 

  • Яєчна шкаралупа. Вона багата на кальцій та калій, і тому буде чудовим природним добривом. Шкаралупу потрібно подрібнити та покласти у каструлю з водою. Суміш доведіть до кипіння. Зніміть з вогню та дайте настоятися протягом 8 годин. Розчин процідіть та поливайте ним орхідеї. 
  • Вода з рису. Вода після приготування рису містить багато поживних речовин, тож зливати її не варто. Використовуйте її для поливу орхідей – але тільки у випадку, якщо вона не солона. 
  • Коров'яче молоко. Воно багате на кальцій та азотисті протеїни, які будуть користі для росту орхідей. Окрім того, молоко також має протигрибкові властивості. 
  • Зелений чай. Цей напій корисний не тільки для людей, але й для рослин. Завдяки вмісту азоту він буде корисний для підживлення орхідей та стимулювання цвітіння. Підживлення можна використовувати раз на місяць. 