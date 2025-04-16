Розкішний розарій потребує особливого догляду, пише 24 Канал. Підгодівля є дуже важливою, оскільки стимулює квіти рости. Для нарощення зелені потрібен азот, а для утворення красивих бутонів – фосфор.

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Підживлення троянди мінеральними добривами

Мінеральні добрива ідеально підходять для підживлення троянд. Знайти їх можна в агромагазинах. Щоб квіти пишно цвіли, добрива вносяться ввечері в період набухання пуп’янок.

Для швидкого утворення бутонів, кращого цвітіння й зміцнення імунітету рослини, радимо обирати фосфорно-калійні добрива. Азотні підійдуть для зміцнення кореневої системи.



Садівники розповіли найкраще підживлення для троянди / Фото Pexels

У період розвитку бутонів потрібно вносити кальцієву селітру. А от сульфат калію найкраще давати рослини наприкінці травня, щоб вберегти кущі від ймовірних хвороб. Щоб стимулювати ріст квітів скористайтеся гуматом натрію. Ним можна обприскати стебла й листя троянд в період цвітіння.

Підживлення троянди навесні народними методами

Підгодовувати троянду можна компостом чи перепрілим гноєм. На один кущ вам знадобиться 300 грамів добрива.

До речі, раніше ми розповідали, які рослини не можна ніколи садити біля дому – виявляється, деякі з них можуть нашкодити.

Добре живить кущі кальцієм та магнієм яєчна шкарлупа. Підживлюють кущі троянд азотом чайні пакетики. Бананова шкірка збагачує троянди калієм, зміцнює коріння й навіть відлякує комах. Відходи потрібно вносити в ґрунт біля стебла.

Окрім того, троянди дуже люблять деревний попіл, який багатий фосфором та калієм. Садівники кажуть, що люблять використовувати таку підгодівлю, оскільки вона відлякує грибок. На один кущ потрібно 300 грамів попелу, який треба розсипати на землю навколо стебла.