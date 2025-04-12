Ще наші предки вірили в те, що з деякими рослинами пов’язані містичні події, тому їх краще не садити там, де живуть люди, пише 24 Канал. Окрім того, є деякі рослини, за якими важко доглядати, тому краще уникати їхньої посадки біля дому.

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Рододендрон понтійський

Рослина хоч і є красивою, але виробляє токсини, які пригнічують ріст інших рослин. Якщо посадити цю рослину біля дому, то всі інші квіти можуть зів’янути.

Кипарис Лейланда

Кипарис швидко росте, але через це блокує світло іншим рослинам. Щоб тримати його під контролем, потрібно вчасно обрізати, оскільки тінь притупить ріст інших рослин.



Не всі рослини можна садити біля дому / Фото Pexels

Гімалайський бальзам

Рослина може конкурувати з іншими рослинами за світло, поживні речовини та світло. Якщо гімалайський бальзам швидко пошириться, то це може призвести до ерозії ґрунту й збільшення ризику повеней.

До теми! Садівники прагнуть мати квіти, що цвітуть протягом усього сезону, і для цього вибирають багаторічники. Які багаторічники посадити в саду – читайте в нашому матеріалі.

Жовтий архангел

Ця рослина може стати інвазивною у вашому саду. Через те, що вона швидко поширюється, може задушити інші рослини.

Монбреція

Садова рослина є популярною, однак може утворювати скупчення й випереджати місцеві рослини й зменшить біорізноманіття у вашому саду.