Еще наши предки верили в то, что с некоторыми растениями связаны мистические события, поэтому их лучше не сажать там, где живут люди, пишет 24 Канал. Кроме того, есть некоторые растения, за которыми трудно ухаживать, поэтому лучше избегать их посадки возле дома.

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Рододендрон понтийский

Растение хоть и является красивым, но производит токсины, которые подавляют рост других растений. Если посадить это растение возле дома, то все остальные цветы могут завянуть.

Кипарис Лейланда

Кипарис быстро растет, но из-за этого блокирует свет другим растениям. Чтобы держать его под контролем, нужно вовремя обрезать, поскольку тень притупит рост других растений.



Не все растения можно сажать возле дома / Фото Pexels

Гималайский бальзам

Растение может конкурировать с другими растениями за свет, питательные вещества и свет. Если гималайский бальзам быстро распространится, то это может привести к эрозии почвы и увеличению риска наводнений.

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Желтый архангел

Это растение может стать инвазивным в вашем саду. Из-за того, что оно быстро распространяется, может задушить другие растения.

Монбреция

Садовое растение является популярным, однако может образовывать скопления и опережать местные растения и уменьшит биоразнообразие в вашем саду.