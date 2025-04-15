Все, що потрібно зробити – це правильно обробити бульби, вибрати для них ідеальне місце й не забувати про підживлення й полив, пише 24 Канал.

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Як садити й доглядати за гладіолусами

Гладіолуси люблять рости на сонячній ділянці в дренованому ґрунті з середньою родючістю. На кислому чи вапняному ґрунті садити гладіолуси не потрібно.

Городники знають, що для того, щоб квіти добре росли, ділянку потрібно було перекопати ще восени, удобривши ґрунт органічними та мінеральними добривами. Кінець квітня – початок травня є найкращим часом для посадки квітів, оскільки в ці календарні дати земля вже є достатньо прогрітою.



Гладіолуси садять в кінці квітня / Фото Pexels

Цибулини гладіолусів потрібно підготувати до посадки за місяць. Їх потрібно очистити від сухих лусочок, які можуть заважати росту пагонів. Після очистки їх треба перенести в тепле місце. Перед посадкою цибулини замочують в слабкий розчин марганцівки чи мідного купоросу.

За правилами, глибина ямки для посадки гладіолусів, повинна перевищувати втричі діаметр бульб(приблизно від 10 до 15 сантиметрів). Висаджувати гладіолуси потрібно поруч, щоб розташувалися мінігрупи. На дно засипається кілька сантиметрів піску, а зверху – субстрат.

До речі, раніше ми розповідали, які рослини не можна ніколи садити біля дому – виявляється, деякі з них можуть нашкодити.

Щоб рослини зацвіли, у посуху їх потрібно підливати. На кожен квадратний метр буде достатньо літра води. Підживлення можна здійснити тоді, коли виросте кілька листочків. Садівники радять використовувати 30 грамів азотних, фосфорних та 20 грамів калійних добрив.

Другий раз підживити гладіолуси можна після того, коли квітка вродить шість листочків. Тоді можна внести всі попередні компоненти по 15 грамів. Щоб квіти не атакували шкідники, видаліть зів’ялі суцвіття, а якщо посаджений сорт високий – застосуйте опору.