Якщо у вас у саду є сонячна ділянка, на яку рідко припадає тінь, потрібно добре подумати, які квіти там можна посадити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож ділимося переліком рослин, які ростимуть на сонці найкраще.

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Ехінацея

Ехінацеї – це різноколірні квіти, що нагадують ромашки. Втім, вони мають великі шипасті серединки та пелюстки фіолетового, рожевого, червоного, помаранчевого, жовтого та білого кольорів. Ці рослини походять з Північної Америки, але можуть адаптуватися до багатьох кліматичних умов.

Найкраще ехінацея цвіте на сонці, а також потребує регулярного поливу під час посушливих періодів. Надає перевагу ехінацея добре дренованому, злегка піщаному ґрунту.

Ромашка

Декоративні ромашки можуть надати будь-якому ландшафту елегантної краси, і все завдяки білим класичним пелюсткам та сонячно-жовтим центральним дискам. Ці красиві багаторічники потребують принаймні 6 годин сонячного світла на день, аби рости як слід.

Посадити їх варто у добре дренований, злегка кислий ґрунт. Також ромашки потребують регулярного поливу, особливо у посушливі періоди.

До речі, раніше ми розповідали, які рослини не можна ніколи садити біля дому – виявляється, деякі з них можуть нашкодити.

Деревій

Деревій – це дуже витривала багаторічна рослина, що має папоротеподібне листя та дрібні суцвіття квітів. Вони можуть різнитися за кольором від білого до рожевого та жовтого. Деревій також полюбляє сонце, віддає перевагу піщаному та суглинистому, добре дренованому ґрунту.

Рослина може привабити корисних комах, тож є чудовим доповненням практично до будь-якого саду.



Деревій чудово росте на сонці / Фото Pexels

Авенс

Садівники люблять цю рослину за дрібні квіти яскравих кольорів – від помаранчевого до жовтого та червоного. Вони швидко зростають та стійкі до посухи, до того ж можуть процвітати за повного яскравого сонця.

Зацвітають ці квіти раніше, ніж багато інших багаторічників – ще у травні.

Лаванда

Ця ароматна багаторічна рослина популярна завдяки своєму красивому цвітінню та заспокійливому аромату. Процвітає вона за великої кількості сонця та наявності сухого ґрунту. Лаванда потребує дуже добре дренованого й злегка лужного ґрунту.

Поливати її потрібно помірно, адже лаванда не любить надмірної вологості. Окрім того, вона потребує регулярної обрізки для стимулювання нового росту та підтримання декоративної форми.