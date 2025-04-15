Если у вас в саду есть солнечный участок, на который редко приходится тень, нужно хорошо подумать, какие цветы там можно посадить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому делимся перечнем растений, которые будут расти на солнце лучше всего.

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Эхинацея

Эхинацеи – это разноцветные цветы, напоминающие ромашки. Впрочем, они имеют большие шипастые серединки и лепестки фиолетового, розового, красного, оранжевого, желтого и белого цветов. Эти растения происходят из Северной Америки, но могут адаптироваться ко многим климатическим условиям.

Лучше всего эхинацея цветет на солнце, а также требует регулярного полива во время засушливых периодов. Предпочитает эхинацея хорошо дренированную, слегка песчаную почву.

Ромашка

Декоративные ромашки могут предоставить любому ландшафту элегантной красоты, и все благодаря белым классическим лепесткам и солнечно-желтым центральным дискам. Эти красивые многолетники требуют по крайней мере 6 часов солнечного света в день, чтобы расти как следует.

Посадить их стоит в хорошо дренированную, слегка кислую почву. Также ромашки нуждаются в регулярном поливе, особенно в засушливые периоды.

Кстати, ранее мы рассказывали, какие растения нельзя никогда сажать возле дома – оказывается, некоторые из них могут навредить.

Тысячелистник

Тысячелистник – это очень выносливое многолетнее растение, имеющее папоротникообразные листья и мелкие соцветия цветов. Они могут различаться по цвету от белого до розового и желтого. Тысячелистник также любит солнце, предпочитает песчаные и суглинистые, хорошо дренированные почвы.

Растение может привлечь полезных насекомых, поэтому является прекрасным дополнением практически к любому саду.



Тысячелистник прекрасно растет на солнце / Фото Pexels

Авенс

Садоводы любят это растение за мелкие цветы ярких цветов – от оранжевого до желтого и красного. Они быстро растут и устойчивы к засухе, к тому же могут процветать при полном ярком солнце.

Зацветают эти цветы раньше, чем многие другие многолетники – еще в мае.

Лаванда

Это ароматное многолетнее растение популярно благодаря своему красивому цветению и успокаивающему аромату. Процветает она при большом количестве солнца и наличии сухой почвы. Лаванда нуждается в очень хорошо дренированной и слегка щелочной почве.

Поливать ее нужно умеренно, ведь лаванда не любит чрезмерной влажности. Кроме того, она нуждается в регулярной обрезке для стимулирования нового роста и поддержания декоративной формы.