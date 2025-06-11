Что делать, если орхидея погибает: банановое удобрение, от которого цветок оживет

Экзотическая орхидея является любимым цветком многих, впрочем это растение довольно капризное. Лепестки могут внезапно начать осыпаться, а листья желтеть. В таком случае вазон можно оживить копеечным удобрением.

Владельцам орхидей нужно правильно за ними ухаживать, чтобы цветы радовали глаз своим цветением, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukrayiny Novyny.

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Как ухаживать за орхидеей

Орхидея должна стоять в месте с хорошим освещением. Однако, не все так просто, поскольку недостаточное освещение приведет к отсутствию цветения, а если растение будет стоять на подоконнике в сильную жару, то это приведет к ожогам листьев.

Лучшее место для вазона – восточный подоконник, которое прекрасно подойдет для развития растения. Цветы любят легкий субстрат, состоящий из кокосового волокна, перлита, древесного угля и коры.



Орхидею надо обязательно подпитывать / Фото Pexels

Если корни у орхидеи белого или серебристого цвета, то это признак, что растению необходима вода. Растение будет хорошо расти, если раз в 2 недели его погружать в воду на 20 минут.

К отставанию в росте и отсутствию цветения приводит дефицит минеральных веществ. Орхидею, которая уже начала увядать, можно подкормить банановым удобрением.

Как подкормить орхидею банановой кожурой

В кожуре от бананов содержится множество ценных минералов, которые очень любит орхидея – это калий, магний, кальций и фосфор. Они помогают растению стимулировать рост и цветение. Специалисты говорят, что банановое удобрение способно спасти растение, которое погибает.

Для приготовления удобрения, кожуру от спелого банана нужно положить в банку и залить половиной литра воды. Жидкость нужно отложить в темное место на несколько дней, а тогда процедить и развести еще половиной литра воды.

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Этим натуральным удобрением орхидеи надо поливать до 3 раз в неделю. Средство поможет стимулировать рост корневой системы, улучшат цвет цветов и поможет сохранить листья в хорошем состоянии.