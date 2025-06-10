Гортензии – это невероятные садовые цветы, которые можно увидеть практически в каждом саду, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И, вполне возможно, они могут цвести даже обильнее, чем сейчас, если вы откорректируете полив кустов.

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Сколько воды нужно гортензиям?

На самом деле нет установленного количества воды, которую можно использовать каждый раз после полива. Впрочем, есть одно общее правило – гортензии любят, когда почва постоянно поддерживается влажной.

Но также нужно подобрать правильное время для полива растений – в идеале делать это до наступления сумерек, или на рассвете. Если вы поливаете свой сад через систему орошения, тогда достаточно будет нескольких часов каждую ночь.

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Но настоящий секрет идеального здоровья гортензий заключается в том, чтобы не переливать или недоливать растения – это деликатный баланс, который сначала может быть непросто овладеть. Если на улице солнечно и жарко, лучше браться за полив ежедневно. Когда температура немного падает, достаточно будет поливать растения через день.



Гортензии нужно поливать вовремя / Фото Pexels

Если листья и головки ветвей, а также цветы, начинают увядать, это может означать, что растению нужно больше полива. А вот если вы заметите, что листья гортензий стали желтыми, тогда это признак, что вы чрезмерно поливаете куст, и стоит уменьшить объемы воды.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, что нужно делать, чтобы пионы быстрее распускались.

Еще один важный момент, о котором забывает немало садоводов: нужно поливать основу растения, а не его листья. Иначе солнце может обжечь растение из-за собирающихся на нем капель воды,.