Выбрать правильные цветы для клумбы, чтобы она оставалась цветущей как можно дольше – это порой непростая задача даже для опытных садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Поэтому делимся несколькими цветами, которые точно могут украсить любой участок.

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Пионы

Пионы – это надежные и невероятно долговечные растения, которые годами могут процветать даже без особого внимания. А как срезанные цветы в букетах они вообще не имеют конкурентов. Пионы могут добавить элегантной красоты и нежного, незабываемого аромата в любой сад.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, где нужно посадить пион для максимального цветения.

Флоксы

Флоксы – это фантастические многолетники, имеющие удивительно длительное цветение, что длится с середины лета и до самого начала осени. Кроме того, флоксы привлекут к вашему участку опылителей, что может быть очень полезно, а также прекрасно смотрятся в цветочных композициях и букетах.



Флоксы могут долго цвести / Фото Pexels

Многолетний шалфей

Если вы хотите добавить в свой сад немного королевского фиолетового цвета, тогда шалфей – это именно то, что вам нужно. Кроме того, что растение очень долго цветет, оно еще и неприхотливое в уходе и простое в выращивании.

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Тысячелистник

Благодаря радужному спектру нежных лепестков это многолетнее растение годами остается любимицей многих садоводов. Среди многочисленных преимуществ тысячелистника – способность переносить длительные засухи и при этом не терять ни цветения, ни цвета.

Кореопсис

Кому же не нравятся всплески ярко-желтого цвета в саду? Кореопсис цветет с начала лета и до первых заморозков. А для стимулирования даже более обильного цветения вам только нужно обрезать отцветшие цветы, убирая их до следующего бокового листа.