Внесение удобрений для огурцов – важная часть ухода за овощами, пишет 24 Канал. Дачники знают один секретный ингредиент, который поможет получить обильный, вкусный и качественный урожай.

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Как подкормить огурцы золой

Огурцы являются быстрорастущей культурой, поэтому нуждаются в регулярной подкормке и поливе. Опытные огородники знают, что овощи очень любят золу, которая богата фосфором и калием. Эти макроэлементы являются необходимыми для формирования завязи.

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В начале роста огурцов дачники вносят золу под корень и заделывают ее в почву. На один кустик нужен стакан золы. Кроме фосфора и калия, удобрение обеспечивает огурцы магнием, серой и другими ценными элементами, которые влияют на развитие растения и его плодоношение.



Подкормка золой хорошо влияет на рост огурцов / Фото Pexels

Через некоторое время огурцы стоит подкормить второй раз. Настой готовится очень просто. Для приготовления смеси надо смешать 2 стакана золы в 10 литрах воды. Жидкости надо дать настояться, помешивая в течение двух суток. Готовый настой надо слить, оставить осадок и развести в 10 литрах воды. Этим раствором надо подливать огурцы. На одно растение понадобится 0,5 литров удобрения из золы.

К слову! Огурцы не следует сажать рядом с определенными растениями. Неудачный выбор места для посадки огурцов может привести к их уязвимости к вредителям, грибковым заболеваниям, а также снижению урожайности и качества плодов.

Подкормку золой можно проводить до 5 раз в сезон. Она точно не повредит, а только улучшит рост овощей и увеличит будущий урожай.