Внесення добрив для огірків – важлива частина догляду за овочами, пише 24 Канал. Дачники знають один секретний інгредієнт, який допоможе отримати рясний, смачний та якісний урожай.

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Як підживити огірки попелом

Огірки є швидкорослою культурою, тому потребують регулярного підживлення й поливу. Досвідчені городники знають, що овочі дуже люблять попіл, який багатий на фосфор і калій. Ці макроелементи є необхідними для формування зав’язі.

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На початку росту огірків дачники вносять попіл під корінь й закладають його в ґрунт. На один кущик потрібна склянка попелу. Окрім фосфору та калію, добриво забезпечує огірки магнієм, сіркою та іншими цінними елементами, які впливають на розвиток рослини та її плодоношення.



Підживлення попелом добре впливає на ріст огірків / Фото Pexels

Через певний час огірки варто підживити вдруге. Настій готується дуже просто. Для приготування суміші треба змішати 2 склянки попелу в 10 літрах води. Рідині треба дати настоятися, помішуючи впродовж двох діб. Готовий настій треба злити, залишити осад й розвести в 10 літрах води. Цим розчином треба підливати огірки. На одну рослину знадобиться 0,5 літрів добрива з попелу.

До слова! Огірки не слід садити поруч з певними рослинами. Невдалий вибір місця для посадки огірків може призвести до їхньої вразливості до шкідників, грибкових захворювань, а також зниження врожайності та якості плодів.

Підгодівлю попелом можна проводити до 5 разів на сезон. Вона точно не зашкодить, а лише покращить ріст овочів та збільшить майбутній урожай.