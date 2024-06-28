Как подкормить перец пшеном: забытый метод, который поразит урожаем

Для того, чтобы урожай порадовал вас плодами, надо ухаживать за овощами после посадки и обязательно их подпитывать. Чтобы получить хороший урожай перца, советуем воспользоваться давно забытым методом и подкормить его пшеном.

С помощью этого удобрения вы сможете достаточно дешево, но эффективно вырастить большое количество перца на огороде. Без химии и особых затрат пшено помогает вырастить большой и вкусный перец.

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Какую пользу имеет пшено для перца

В пшене содержится много белка, углеводов, клетчатки, витаминов и минералов (кальций, магний, железо, фосфор). Все эти вещества улучшают структуру почвы и повышают плодородие.

Пшено даже влияет на размер и количество плодов и улучшает вкус и аромат перцев. Также подкормка пшеном повышает иммунитет перца от болезней и вредителей. На грядке не будет даже муравьев, которые очень не любят это зерно.



Подкормка перца пшеном является полезной / Фото Pexels

Как приготовить удобрение из пшена

К 5 литрам воды добавьте 1 килограмм пшена. Дайте этому средству настояться в течение суток и постоянно помешивайте. Полученный настой процедите с помощью сита, а потом еще добавьте 5 литров воды и перемешайте.

Как использовать подкормку

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Такая подкормка может подходить для перца на любом его этапе развития - от первых всходов до сбора урожая. Подкормку пшеном надо проводить каждые 15 дней. Для полива настой пшена разведите с водой в пропорции 1:2. Поливать надо под корень утром или вечером, когда не будет палящего солнца.