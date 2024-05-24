Лучшая подкормка для помидоров: отпугнет слизней и увеличит плоды

Помидоры – это достаточно популярная культура, которую выращивают достаточно много украинцев. Поэтому если вы хотите защитить свои помидоры от болезней и поспособствовать их росту, нужно правильно их подкормить.

Правильные удобрения могут привести к тому, что ваши помидоры станут гораздо более сочными и вкусными. Кроме того, они будут полезны и для того, чтобы защитить томаты от вредителя, который часто их атакует – слизней.

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Помидоры – это культура, которая достаточно требовательна, по подпитке, и для роста им нужно достаточно много разнообразных питательных веществ. Впрочем, вы можете самостоятельно приготовить идеальную подкормку, и это не займет слишком много времени или усилий.

Что полезно для помидоров

Вы можете быть удивлены, и обычная кофейная гуща может быть чрезвычайно полезной для томатов, ведь она содержит достаточно много питательных веществ, которые нужны растениям для того, чтобы вырасти здоровыми и продуктивными.

Растения нуждаются немало фосфора, азота и калия – а именно это те вещества, которые можно найти в покупных удобрениях. И все это есть также и гуще из кофе.

Как приготовить удобрение из кофейной гущи

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Лучший способ использования остатков кофе для подпитки – это превращение их в жидкое удобрение. Все, что нужно сделать – это сохранить все остатки от кофе каждый раз, как вы завариваете себе напиток. После этого залейте использованную гущу кипятком и дайте ей настояться.



Кофейная гуща очень полезна для помидоров / Фото Pexels

Смесь можно использовать для полива растений сразу же после того, как она остынет. Так вы обеспечите им быстрый заряд питательных веществ, и вы даже можете сделать то же самое с недопитым кофе. Разбавьте его таким же количеством воды, и он отдаст вашим растениям достаточно много веществ.

Еще один способ подкормки – нанесите немного сухой гущи под корень растения перед поливом, чтобы повысить уровень азота.