Специалисты советуют подкармливать помидоры раз в две недели даже при самой бедной почве. На весь период плодоношения помидоры надо подкармливать максимум 4 раза, впрочем рассмотрим, чем удобрить их сразу после посадки.

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Чем подкормить помидоры

Если вы выращиваете помидоры впервые, то перед подкормкой надо обратить внимание на внешний вид кустов. Если рассада имеет нормальный вид, листья зеленого цвета и нормально растут, то тех веществ, что есть в почве растению может хватать. А уже определенные отклонения могут свидетельствовать о недостатке удобрений.

Скручивание и осветление листьев, небольшие плоды и задержка роста сигнализируют о недостатке азота;

Листья фиолетовые, заворачивается в гору, а рост помидоров приостановлен – недостаток фосфора;

Мелкие и морщинистые листья с выгоревшим цветом свидетельствуют о недостатке калия.

Но при любом состоянии на этапе роста помидорам нужен азот, а калий и фосфор в период цветения и плодоношения.



Подкармливать помидоры надо после посадки через 2 недели / Фото Pexels

Лучшие подкормки для помидоров

После посадки помидоры не надо сразу ничем подпитывать. Огородники рекомендуют впервые подлить только через 7 – 10 дней после посадки. Если не беспокоить растение в начале, то оно быстрее адаптируется и начнет наращивать корешки.

Первую подкормку стоит начинать не ранее, чем через 14 дней после посадки. Огородники рекомендуют использовать одну из нескольких действенных подкормок:

Нитроаммофоска – на 10 – 15 кустов нужно одно ведро воды с 1 столовой ложкой удобрения

Раствор из самостоятельно смешанных удобрений – смешайте 15 граммов калийных, 25 граммов азотных и 40 граммов фосфатных удобрений на одно ведро. На один куст поливайте 600-700 миллиграммов раствора.

Также можно использовать и биоальтернативу минеральным удобрениям:

Удобрение из сорняков крапивы, одуванчика и сидератов. Наполните ведро измельченными растениями на треть, залейте водой и накройте крышкой. Оставьте на 10 дней и после переброжения приготовьте ферментированный настой в соотношении 1:10.

Куриный помет или навоз. Настой навоза или куриного помета разведите в воде (пропорция 1:10).

Эти народные средства можно использовать вместе с минеральными удобрениями, чтобы улучшить результат. Если рост помидоров прекратится, подкормки можно провести через 2 недели.