Специалисты советуют подкармливать помидоры раз в две недели даже при самой бедной почве. На весь период плодоношения помидоры надо подкармливать максимум 4 раза, впрочем рассмотрим, чем удобрить их сразу после посадки.
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Чем подкормить помидоры
Если вы выращиваете помидоры впервые, то перед подкормкой надо обратить внимание на внешний вид кустов. Если рассада имеет нормальный вид, листья зеленого цвета и нормально растут, то тех веществ, что есть в почве растению может хватать. А уже определенные отклонения могут свидетельствовать о недостатке удобрений.
- Скручивание и осветление листьев, небольшие плоды и задержка роста сигнализируют о недостатке азота;
- Листья фиолетовые, заворачивается в гору, а рост помидоров приостановлен – недостаток фосфора;
- Мелкие и морщинистые листья с выгоревшим цветом свидетельствуют о недостатке калия.
Но при любом состоянии на этапе роста помидорам нужен азот, а калий и фосфор в период цветения и плодоношения.
Подкармливать помидоры надо после посадки через 2 недели / Фото Pexels
Лучшие подкормки для помидоров
После посадки помидоры не надо сразу ничем подпитывать. Огородники рекомендуют впервые подлить только через 7 – 10 дней после посадки. Если не беспокоить растение в начале, то оно быстрее адаптируется и начнет наращивать корешки.
Первую подкормку стоит начинать не ранее, чем через 14 дней после посадки. Огородники рекомендуют использовать одну из нескольких действенных подкормок:
- Нитроаммофоска – на 10 – 15 кустов нужно одно ведро воды с 1 столовой ложкой удобрения
- Раствор из самостоятельно смешанных удобрений – смешайте 15 граммов калийных, 25 граммов азотных и 40 граммов фосфатных удобрений на одно ведро. На один куст поливайте 600-700 миллиграммов раствора.
Также можно использовать и биоальтернативу минеральным удобрениям:
Удобрение из сорняков крапивы, одуванчика и сидератов. Наполните ведро измельченными растениями на треть, залейте водой и накройте крышкой. Оставьте на 10 дней и после переброжения приготовьте ферментированный настой в соотношении 1:10.
Куриный помет или навоз. Настой навоза или куриного помета разведите в воде (пропорция 1:10).
Эти народные средства можно использовать вместе с минеральными удобрениями, чтобы улучшить результат. Если рост помидоров прекратится, подкормки можно провести через 2 недели.