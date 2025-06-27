Не упустите "золотой" момент: чем подкормить помидоры в июле

Для того, чтобы помидоры выросли крупными, их нужно вовремя подкормить необходимыми удобрениями. Именно от него зависит количество урожая. В июле дачники советуют в последний раз удобрить помидоры.

Подкормка является залогом роста и обильного урожая, пишет 24 Канал. Июльское удобрения помидоров направлено на формирование плодов, а не их рост.

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Чем подкормить помидоры в июле

Лучше всего в июле томаты подкармливать минеральными удобрениями, в составе которых содержится калий и фосфор. Часто огородники для подкормки используют гумат калия. Этот натуральный препарат хорошо стимулирует развитие растений.

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В 10 литрах воды нужно растворить столовую ложку средства. Этим удобрением нужно обрабатывать помидоры каждые 2 – 3 недели вплоть до сбора урожая. Чтобы раствор хорошо впитался, нужно делать удобрение по влажной земле.

Дачники любят подкармливать помидоры народными методами. Органика хорошо подходит для подкормки в конце лета. Популярными компонентами являются мочевина и зола.

Зола для подкормки помидоров

Стакан золы стоит развести в 10 литрах воды и поливать этим раствором растения. Кроме того, пеплом можно опрыскивать растения. Для внекорневой подкормки, 300 граммов золы нужно развести в 3 литрах воды, прокипятить 30 минут и дать настояться 5 часов.



Подкормка для помидоров в июле / Фото Pexels

После этого раствор разводится в 10 литрах воды, процеживается и опрыскивается им ботва. Некоторые огородники еще дополнительно натирают в средство хозяйственное мыло.

Мочевина для подкормки помидоров

Это удобрение также достаточно активно используют дачники. Для приготовления подкормки, нужен 1 литр коровяка, 20 граммов суперфосфата, 20 граммов сернокислого калия, 10 граммов мочевины, 10 граммов извести и 2 грамма крепкого купороса.

Эти ингредиенты надо растворить в 10 литрах воды и подливать помидоры. Для низкорослых кустов хватит 1,5 литра удобрения.