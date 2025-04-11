Будут пышно цвести весь сезон: чем подкормить розы весной: чем подкормить розы весной

Весной очень важно не упустить момент ухода за розами. С приходом тепла цветы нуждаются в подкормке, чтобы иметь возможность активно расти и пышно цвести в течение всего сезона. Правильно подобранные удобрения обеспечивают длительное цветение, поэтому далее расскажем, чем именно стоит подкормить кусты.

Отличным средством для подкормки роз весной являются органические удобрения, пишет 24 Канал. Это может быть компост, перепревший навоз, древесная зола, целлюлоза, птичий помет или перепревшая трава.

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Благодаря органическим удобрениям растения насыщаются питательными веществами. Они улучшают структуру почвы и способствуют лучшему корневому росту. Подкармливать розы можно куриным, коровьим или конским навозом.

Чтобы подготовить куриный помет, перепревший материал разбавляют водой в соотношении 1:10 и настаивают в течение 5 дней. Далее раствор нужно разбавить с водой в пропорции 1:3. Коровий навоз тоже надо разбавить водой в пропорции 1:10, а после настаивания развести с водой в пропорции 1:2. Обратите внимание на то, что подпитывать розы свежим навозом нельзя.



Названа лучшая подкормка для роз / Фото Pexels

Для развития роз можно применять минеральные удобрения, в которых содержатся конкретные элементы. Розам важно получать калий, фосфор и азот, который есть в этих удобрениях.

К слову! Перед Пасхой рекомендуется посадить несколько видов цветов, которые хорошо примутся в открытый грунт в апреле.

Калий улучшает качество цветения роз и укрепляет иммунитет растения. Фосфор развивает корневую систему, а азот способствует росту зеленой массы. Садоводы советуют использовать комплексные минеральные удобрения, которые предназначены специально для роз. Добавлять удобрения нужно только во влажную почву, чтобы не обжечь корни.

Минеральные удобрения лучше использовать для зрелых кустов, а вот для молодых роз подойдут органические удобрения.