Идеальная подкормка смородины на зиму: нужны только отходы с кухни
Источник:УНИАН
Смородина – это куст, который обычно не требует очень много ухода. Но если вы хотите увидеть немало ягод в следующем году, тогда нужно подумать об осенней подкормке.
Перед наступлением холодов под смородину опытные садоводы советуют внести некоторые удобрения, чтобы кустарник хорошо перезимовал и в следующем году порадовал вас щедрым урожаем. А лучше всего, что для подкормки даже не нужно покупать дорогие средства, ведь пригодятся даже отходы с кухни.
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Осенняя подкормка смородины осенью
Смородина очень любит азот, фосфор и калий, поэтому именно на этих питательных веществах и нужно сосредоточиться, когда вы подбираете удобрение. Впрочем, стоит помнить также и о том, что азот вносят преимущественно весной, ведь он отвечает за наращивание зеленой массы. Зато осенью можно обойтись совсем небольшим его количеством.
Под смородину можно вносить и органические, и минеральные подкормки. Из минеральных можно использовать сернокислый калий и суперфосфат: их нужно соединить в количествах 15 граммов калия и 30 граммов фосфата на один квадратный метр.
А вот органические удобрения используют такие:
- перегной – по 1 – 2 килограмма под каждый куст;
- компост – по 3 – 5 килограммов под куст;
- куриный помет – вносится под неглубокую перекопку, а потом участок нужно качественно полить.
Подкормка для смородины очень важна / Фото Pexels
Но если вы хотите воспользоваться народными средствами, то здесь себя хорошо зарекомендовало подпитки картофельной шелухой. На самом деле это замечательное органическое удобрение, содержащее немало магния, кальция, фосфора и железа. И такое удобрение может быстро повысить сахаристость ягод и увеличить их размер.
Шелуха картофеля также, в отличие от другой органики, не будет способствовать росту сорняков, а взамен улучшит качество почвы. Обычно из шелухи готовят компост или настой. Также ее можно высушить, измельчить и внести под перекопку в почву.