Ідеальне підживлення смородини на зиму: потрібні тільки відходи з кухні

Смородина – це кущ, який зазвичай не потребує дуже багато догляду. Та якщо ви хочете побачити чимало ягід наступного року, тоді потрібно подумати про осіннє підживлення.

Перед настанням холодів під смородину досвідчені садівники радять внести деякі добрива, аби чагарник добре перезимував та наступного року порадував вас щедрим урожаєм. А найкраще, що для підгодівлі навіть не потрібно купувати дорогі засоби, адже згодяться навіть відходи з кухні.

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Осіннє підживлення смородини

Смородина дуже любить азот, фосфор та калій, тож саме на цих поживних речовинах і потрібно зосередитися, коли ви підбираєте добриво. Втім, варто пам'ятати також і про те, що азот вносять переважно на весні, адже він відповідає за нарощування зеленої маси. Натомість восени можна обійтися зовсім невеликою його кількістю.

Під смородину можна вносити і органічні, і мінеральні підживлення. З мінеральних можна використати сірчаносилий калій та суперфосфат: їх потрібно з'єднати у кількостях 15 грамів калію та 30 грамів фосфату на один квадратний метр.

А ось органічні добрива використовують такі:

перегній – по 1 – 2 кілограми під кожний кущ;

компост – по 3 – 5 кілограмів під кущ;

курячий послід – вноситься під неглибоке перекопування, а потім ділянку потрібно якісно полити.



Підживлення для смородини дуже важливе / Фото Pexels

Але якщо ви хочете скористатися народними засобами, то тут себе добре зарекомендувало підживлення картопляним лушпинням. Насправді це чудове органічне добриво, що містить чимало магнію, кальцію, фосфору та заліза. І таке добриво може швидко підвищити цукристість ягід та збільшити їхній розмір.

Лушпиння картоплі також, на відміну від іншої органіки, не буде сприяти росту бур'янів, а натомість покращить якість ґрунту. Зазвичай з лушпиння готують компост чи настій. Також його можна висушити, подрібнити та внести під перекопку в ґрунт.