Чем подкормить тыкву на огороде: вырастет больше, чем в прошлом году

Дачники считают тыкву одной из самых неприхотливых культур, которая только может расти в открытом грунте. Впрочем, она все же нуждается в некоторых подкормках для активного роста.

В отличие от многих других растений из своего семейства, тыквы достаточно засухоустойчивы, требуют немного полива и быстро наращивают вегетативную массу из длинных плетей, огромных листовых пластин и непосредственно плодов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Agronomist.

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Как подкормить тыкву весной и летом?

Весной советуют подпитывать участок и вносить в него перепревший навоз травоядных животных, птичий помет, низинный торф или садовый компост. А вот с осени еще можно засеять участок сидератами, что запахивают в почву весной.

Из минеральных удобрений используют только фосфорно-калийные соединения – например, монофосфат калия, или микс из двойного суперфосфата и хлористого калия. Но вместо минеральных подкормок можно использовать и органику – обычную растительную золу или специализированные удобрения для тыквенных культур. Эти продукты содержат и калий, и фосфор, и другой необходимый комплекс микроэлементов.

К тому же зола может отлично раскислять почву и структурировать ее – а особенно важно это на тяжелых глинистых почвах. Если весной качественно подкормить участки под тыкву, это обеспечит растениям качественное питание вплоть до начала активного плодоношения.



Тыкву нужно подпитывать вовремя / Фото Pexels

Но если растение посажено на малопродуктивную и не окультуренную землю, тогда первую подкормку придется провести сразу же после того, как на саженцах появятся четыре первых полноценных листа – иначе на урожай культуры можно и не рассчитывать.

К слову, тыквы, как и многие другие овощи, могут страдать от сорняков на огороде. И ранее мы уже рассказывали, как избавиться от надоедливых одуванчиков народными методами.

Сначала растению нужен азот, поэтому можно полить грядки раствором мочевины, нитроаммофоски или настоем навоза. В дальнейшем такие посадки специалисты советуют подкармливать каждые две недели. А вот когда появится первая завязь, нужно обеспечить дополнительные поступления фосфора, ведь он отвечает за состояние корней. Также растению понадобится калий, что способствует полноценному вызреванию плодов.

Подойдут для этого любые имеющиеся минеральные удобрения, но наиболее чувствительны тыквы к комплексным органическим растворам, обогащенных золой.

Урожай тыквы может зависеть от правильной подкормки, и лучше всего будет использовать такие: