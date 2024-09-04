В следующем году урожай будет вдвое больше: чем подкормить виноград в сентябре

В сентябре виноград еще плодоносит, поэтому его надо подкормить. Это не только улучшит урожай до конца осени, но и улучшит его в следующем сезоне.

Садоводы говорят, что лучше всего использовать для подкормки органические или минеральные удобрения, поскольку они прекрасно влияют на растения.

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Подкормка винограда в сентябре должна быть на основе фосфора, калия, магния и цинка. Именно они помогают улучшить иммунитет растения. А еще кусты винограда удобряют органикой. Прекрасно подходит перепревший компост, перегной или куриный помет. Сначала вносится органика, а уже потом минеральное удобрение.

В начале сентября желательно опрыскать виноград монофосфатом калия. На 10 литров воды надо растворить 10 граммов удобрения.

Органическое удобрение для винограда

В сентябре надо перекопать почву под виноградными кустами и внести куриный помет, компост или навоз. Помет надо развести с водой в пропорции 1:4 и поставить в теплое место. Уже через 10 дней развести с водой в соотношении 1:10 и полить этой органикой виноград. На один куст надо 0,5 литров удобрения.



Виноград в сентябре подкармливают удобрениями / Фото Pexels

Минеральное удобрение для винограда

А вот минеральные удобрения с калием и фосфором надо уже вносить в конце октября и в начале ноября. Гранулы надо рассыпать по поверхности земли, а затем перекопать почву и подлить.

Калийные и фосфорные удобрения хорошо сочетаются между собой, поэтому их надо применять одновременно. На 10 литров воды надо развести 25 граммов суперфосфата и 10 граммов калийной соли. Этим раствором надо полить виноградные кустарники. В это удобрение для лучшего результата можно добавить 1 грамм борной кислоты или 2 грамма сернокислого цинка.