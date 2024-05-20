Чем подкармливать виноград весной: ягод будет невероятно много
Источник:NV
Виноград - это то растение, которое нуждается в частой подкормке, ведь каждый год он забирает из земли очень много питательных веществ. И если их не будет хватать, он не даст хорошего урожая и на нем может появиться много вредителей.
Виноград – это то растение, которое будет реагировать на дополнительную подкормку исключительно положительно. И первое удобрение садоводы советуют вносить в самом начале весны – сразу же после таяния снега. Но если вы пропустили этот период, не беда: можно подкармливать виноград еще дважды – сразу после цветения и после образования первых ягод.
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Чем подкармливать виноград
Для того, чтобы вносить подкормки к винограду весной, огородники руководствуются первой схемой, и удобрения добавляют под куст ориентировочно к стадии развития.
В мае подкармливать можно дважды – за две недели до начала цветения, когда появятся зародыши кистей, и после завязи плодов. Основные питательные элементы, которые нужны винограду – это азот (для лозы и листьев), фосфор (для цветения и созревания) и калий (для повышения иммунитета и активной завязи).
Также можно вносить и другие элементы:
- медь;
- магний;
- цинк;
- серу;
- бор;
- железо.
Виноград нужно вовремя подпитывать / Фото Pexels
Вы можете заметить, что винограду не хватает некоторых элементов по состоянию листьев, и в зависимости от этого скорректировать подкормки.
Какие есть симптомы недостатка элементов
Когда не хватает азота, листья винограда становятся светло-зелеными, и они очень медленно растут.
Недостаток калия проявляется как коричневая кайма по краю листа. Когда растению не хватает фосфора, то на листьях появляются буроватые пятна, а цветение слишком позднее.
Железа не хватает, если листья с зелеными жилками и желтеют, а если вы заметили отмирание точек роста, тогда нужно позаботиться о подкормке с серой.