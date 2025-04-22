Замиокулькас станет вдвое пышнее: элементарная домашняя подкормка

Замиокулькас – это одно из самых популярных комнатных растений, которое не требует очень много ухода. Но для того, чтобы увидеть рост и новые листочки, придется позаботиться о подкормке.

Практически любое растение рано или поздно нуждается в подкормке, и замиокулькас – совсем не исключение. Он нуждается в удобрениях для развития корней, побегов и крепких зеленых листьев, сообщает 24 Канал.

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Почему замиокулькас не растет?

Если вы заметили, что ваше комнатное растение уже достаточно долго не выбрасывает новые побеги, на это может быть несколько различных причин, и каждую из них нужно рассмотреть, чтобы выявить именно ту, что мешает вашему растению. Вот несколько основных:

нарушение температурного режима;

неправильный размер горшка;

дефицит азота;

чрезмерный полив.



Замиокулькас нуждается в подкормках / Фото Pexels

Чем можно подкормить замиокулькас?

Со второй половины весны и до осени замиокулькас следует подкармливать несколько раз в месяц минеральными или органическими удобрениями. Обычно для этого используют удобрения для кактусов или суккулентов. А вот зимой о подкормках лучше забыть совсем, или проводить их в минимальном количестве – в это время растение находится в состоянии покоя.

Кстати, замиокулькас – это не единственное простое в уходе растение. Ранее мы уже рассказывали о несколько комнатных растений, что будут расти в доме десятилетиями.

Перед тем, как применять удобрения, нужно внимательно прочитать инструкцию: учитывайте, что некоторые из них нужно вносить в почву, а другие предназначены для опрыскивания листьев. Удобрять замиокулькас можно и средствами, приготовленными дома. Вот несколько наиболее популярных: