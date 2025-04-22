Заміокулькас стане вдвічі пишнішим: елементарне домашнє підживлення
- Заміокулькас потребує підживлення для розвитку коренів, пагонів та міцного зеленого листя, особливо з другої половини весни до осені, використовуючи мінеральні чи органічні добрива.
- Можливі домашні засоби для підживлення включають цукрову воду, дріжджове підживлення, яєчний порошок, добриво з бананової шкірки та підживлення з цитрусових.
Заміокулькас – це одна з найбільш популярних кімнатних рослин, яка не потребує дуже багато догляду. Та для того, аби побачити ріст та нові листочки, доведеться подбати про підживлення.
Практично будь-яка рослина рано чи пізно потребує підживлення, і заміокулькас – зовсім не виняток. Він потребує добрив для розвитку коренів, пагонів та міцного зеленого листя, повідомляє 24 Канал.
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Чому заміокулькас не росте?
Якщо ви помітили, що ваша кімнатна рослина вже досить довго не викидає нові пагони, на це може бути кілька різних причин, і кожну з них потрібно розглянути, аби виявити саме ту, що заважає вашій рослині. Ось кілька основних:
- порушення температурного режиму;
- неправильний розмір горщика;
- дефіцит азоту;
- надмірний полив.
Заміокулькас потребує підживлень / Фото Pexels
Чим можна підживити заміокулькас?
З другої половини весни та до осені заміокулькас слід підгодовувати кілька разів на місяць мінеральними чи органічними добривами. Зазвичай для цього використовують добрива для кактусів чи сукулентів. А ось взимку про підживлення краще забути зовсім, або ж проводити їх у мінімальній кількості – в цей час рослина перебуває у стані спокою.
До речі, заміокулькас – це не єдина проста у догляді рослина. Раніше ми вже розповідали про кілька кімнатних рослин, що будуть рости у домі десятиліттями.
Перед тим, як застосовувати добрива, потрібно уважно прочитати інструкцію: зважайте, що деякі з них потрібно вносити в ґрунт, а інші призначені для обприскування листя. Удобрювати заміокулькас можна і засобами, приготовленими вдома. Ось кілька найбільш популярних:
- Цукрова вода. На літр води потрібно додати 1 столову ложку цукру – таке підживлення можна використовувати не частіше, ніж раз на місяць.
- Дріжджове підживлення. 11 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру потрібно розвести у 3 літрах води.
- Яєчний порошок – для цього додавайте до ґрунту подрібнену шкаралупу від яєць.
- Добриво з бананової шкірки – залийте шкірки гарячою водою та настоюйте кілька днів. Добриво можна застосовувати раз на місяць.
- Підживлення з цитрусових. Потрібно взяти 100 грамів шкірки будь-якого цитрусового, подрібнити та залити гарячою водою. Після цього настоюйте добу та процідіть. Додавайте у воду для поливу.