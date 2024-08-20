Оживите свой огород с помощью золы: инструкция, как все правильно сделать

Зола – это натуральное универсальное удобрение, которое используют сотни поколений. Она полезна для деревьев и грядок, поэтому огородники ее очень часто используют, чтобы подкормить почву.

В пепле есть минеральный остаток, который образуется при сжигании различных органических веществ. Это очень хорошее известковое и калийно-фосфорное удобрение для растений. Золу можно вносить на любые типы почв и под все овощные культуры. Она ценна тем, что не содержит хлора, а значит подходит для почти всех овощей и фруктов – от картофеля, перца, свеклы до малины, сливы или крыжовника.

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Какие есть виды пепла

Виды золы зависят от сжигаемого материала и соответственно того, что туда входит. Разберем самые популярные из них.

Растительный пепел (после сжигания соломы, сорняков, листьев, подсолнечника и т.д.) содержит около 30% калия, 15% кальция и 10% других минеральных элементов.

(после сжигания соломы, сорняков, листьев, подсолнечника и т.д.) содержит около 30% калия, 15% кальция и 10% других минеральных элементов. Древесная зола (дуб, бук, тополь, вяз, береза, лиственница, ясень, клен, ель, ольха, липа, осина, сосна) Состоит из 25% калия, 20% кальция и 15% других минеральных составляющих.

(дуб, бук, тополь, вяз, береза, лиственница, ясень, клен, ель, ольха, липа, осина, сосна) Состоит из 25% калия, 20% кальция и 15% других минеральных составляющих. Каменноугольную золу не рекомендуется вносить в почву, потому что в нем очень мало ценных микроэлементов. Впрочем его используют для подкисления почвы, потому что он на 50% состоит из окиси кремния.



Пепел является очень полезным для растений / Фото Pexels

Как вносить золу в землю

Лучше всего вносить золу в сухом виде при подготовке почвы к посадке растений. Золу надо хранить в сухом месте, потому что во время намокания она теряет ценный компонент – калий.

Но даже мокрая зола сохраняет много ценных веществ. Ее используют при компостировании или для внесения в жидком виде.

Раствор золы можно использовать для грядок и цветников, а для рассады подойдет чистый настой золы или смеси с растворами минеральных удобрений каждые 2 недели.

Каким растениям подходит удобрение из золы

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Древесная зола идеально подходит к картофелю. Благодаря подпитке увеличивается урожай клубней и повышается их крахмалистость. Калий из золы усваивается картофелем гораздо лучше, чем любое другое калийное удобрение.

Разными видами золы можно защищать капусту от заболевания черной ножкой или килой.

Любят золу огурцы, кабачки и патиссоны. Достаточно будет добавить лишь 1 – 2 столовые ложки золы в лунку при высадке рассады или стакан золы на 1 квадратный метр во время перекопки грядки.

А вот уже 3 столовые ложки золы в лунку надо добавить во время посадки помидоров, сладкого перца и баклажанов. Во время перекопки нужны 3 стакана на квадратный метр.