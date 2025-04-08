Яйца будут ярче, чем раньше: 5 полностью натуральных красителей

В сети вам точно приходилось видеть десятки разнообразных природных красителей, которыми можно красить пасхальные яйца перед Пасхой. Но для того, чтобы не тратить свое время, нужно сразу разобраться, какие из них действенные, а какие не стоит и брать во внимание.

Конечно, для окрашивания яиц можно использовать элементарные красители, продающиеся в каждом магазине. Но если вы не хотите использовать краску, или же хотите воспроизвести аутентичные цвета пасхальных яиц, вы можете воспользоваться природными красителями, сообщает 24 Канал.

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Свекла

Если вы хотите получить пасхальные яйца розового цвета, для этого однозначно стоит воспользоваться свеклой. Натрите ее на крупной терке и залейте водой, а после этого добавьте несколько ложек уксуса. В настой опустите сваренные яйца, и уже через 10 – 15 минут вы заметите, что они приобретают нежный розовый оттенок.

Краснокочанная капуста

Синие и голубые пасхальные яйца можно получить с помощью капусты – нужно измельчить большую головку, залить ее водой и добавить 6 столовых ложек уксуса. Дайте раствору настояться 8 – 10 часов. После этого настой процедите и опустите в него только что сваренные яйца.

Держите так от 30 минут до 3 часов. Сначала пасхальные яйца могут казаться сиреневыми, но не переживайте – во время высыхания цвет непременно изменится на голубой.

Шелуха лука

Вероятно, это наиболее популярный народный краситель для пасхальных яиц, который помогает достичь оранжевого на коричневого оттенка. Для разных оттенков вы можете использовать и золотистую репчатую, и красный лук.



Шелуха лука поможет покрасить яйца / Фото Pexels

Куркума

Она помогает покрасить яйца в золотистый цвет. На литр воды добавьте три столовые ложки этой специи, смолотой в порошок. Именно в этом растворе варите яйца, и на выходе получите невероятные желтые яйца.

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Бузина

Если вы хотите получить полностью черные пасхальные яйца, для этого понадобятся ягоды бузины. В идеале их нужно для этого заготовить еще с лета, но можно и приобрести. Сварите настой из них, а тогда оставьте в нем сваренные яйца на три часа, а лучше на ночь.

Впрочем, ранее мы рассказывали о цветах, в которые нельзя красить пасхальные яйца. И черный – это один из них.

Петрушка и крапива

Оба эти растения помогут достичь зеленого цвета. Также вы можете приготовить настой из шпината, и его понадобится немало – не менее килограмма. Дайте настою постоять ночь, а после этого оставьте в нем вареные яйца по крайней мере на три часа.

Также можно попробовать настоять яйца в зеленом чае – и цвет будет более болотным.