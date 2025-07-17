Полейте этим орхидею, и она пышно зацветет: простое средство без химии

Орхидеи –это довольно прихотливые комнатные растения. Но цветоводов, которые могут справиться с уходом за ними, они вознаграждают невероятно ярким, пышным и красивым цветением.

Оказывается, если орхидеи достаточно долго не цветут, одна из причин может заключаться в том, что они испытывают стресс из-за полива водой из-под крана, сообщает 24 Канал. Поэтому если вы так делаете, лучше изменить полив. Зато можно использовать несколько других средств, что заставят комнатное растение немедленно выбросить цвет.

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Чем полить орхидею, чтобы зацвела

Для пышного цветения роз можно приготовить один элементарный раствор из ингредиентов, что уже есть под рукой дома. Вот что вам понадобится:

1 столовая ложка сахара;

2 капли уксуса;

пол литра воды.

Все это смешайте, а тогда обрызгайте средством корни растения из пульверизатора.

Но это не единственное средство, которым можно воспользоваться. Иногда цветение орхидей задерживается из-за того, что цветку не хватает питательных веществ – ведь для формирования бутонов она требует немало калия и кальция.

Ранее мы уже рассказывали, чем нужно полить замиокулькас, чтобы он выпустил новые листья за считанные дни.

Получить эти питательные вещества можно из отхода, который есть в каждом доме – яичной скорлупы. Нужно измельчить ее, прокипятить в воде и оставить настаиваться на ночь. На следующий день можно полить орхидею этим настоем – а остатки удобрения процедите и храните в холодильнике до следующего использования.



Орхидею нужно подкормить / Фото Pexels

К слову, если вы варите рис или картофель, не выливайте лишнюю воду – после того, как она вычахнет, ее можно использовать для подпитки орхидеи. Вот только убедитесь, что вы не добавляли в воду соли – иначе можете только навредить цветку. От такой воды растение получит нужный ему фосфор.

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Также для лучшего роста и цветения орхидей можно использовать коровье молоко – ведь этот белый напиток хорошо повлияет на развитие ваших цветов и также будет иметь противогрибковый эффект. Молоко перед использованием нужно разбавить водой. Но не используйте средство слишком часто, ведь орхидея не будет от этого в восторге.