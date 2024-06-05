И от вредителей поможет, и приумножит урожай: чем поливать смородину

Если вы выращиваете смородину на участке, тогда вы ожидаете собрать с кустов немало сочных ягод. Но для этого нужно позаботиться о правильном уходе за растениями.

Смородина – это растение, которое обожают многие огородники, но для получения богатого урожая вам нужно постараться на участке, чтобы куст дал хороший урожай и не подвергся нападению вредителей.

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Чем поливать смородину

Оказывается, чрезвычайно эффективное и универсальное средство для смородины – это обычная пищевая сода, которую можно найти на любой кухне. И она помогает и с различными заболеваниями и вредителями, а также поможет укрепить растение и улучшить его урожайность.

И вы можете выбрать наиболее удобный именно для вас способ ее применения:

обработка смородины весной – если вы опрыскиваете кусты раствором соды, это защитит растение от многих вредных насекомых;

– если вы опрыскиваете кусты раствором соды, это защитит растение от многих вредных насекомых; обработка смородины кальцинированной содой – эта сода также полезна для смородины, а этот раствор поможет бороться с грибковыми заболеваниями на кустах;

– эта сода также полезна для смородины, а этот раствор поможет бороться с грибковыми заболеваниями на кустах; сода от тли – нужно добавлять 2 столовые ложки соды на каждый литр воды и опрыскивать куст;

– нужно добавлять 2 столовые ложки соды на каждый литр воды и опрыскивать куст; сода от мучнистой росы – раствор с небольшим количеством мыла поможет с этим заболеванием.

Специалисты рекомендуют использовать раствор соды для обработки растений каждые две недели.



Смородину нужно защищать от вредителей / Фото Pexels

Как подкормить смородину содой

Подкормка смородины пищевой содой – это то, что поможет улучшить ее рост и укрепить иммунитет. Все, что вам нужно сделать – это развести одну столовую ложку соды в 5 литрах воды и полить кусты под корень. Такая подкормка улучшает питание растения и способствует хорошему урожаю.

Но кроме соды вы можете также использовать и другие полезные вещества: например, компост и перегной, а также азотные удобрения.