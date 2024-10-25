Зеркала будут сиять: 6 вариантов мытья, которые надо попробовать всем

Все хозяйки хотят, чтобы зеркала красиво блестели и сияли чистотой, однако их мытье порой может превратиться в настоящую катастрофу, поскольку часто остаются разводы.

Эксперт по уборке Даниэль Один рассказал для Sante+ действенные методы для уборки. Он говорит, что специальные средства для мытья окон содержат мощные растворители и искусственные ароматизаторы, однако эти вещества могут оставлять жир на поверхности.

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По его словам, надо выбирать мягкие моющие средства, которые смогут эффективно удалить пятна. Чтобы избежать разводов, возьмите за привычку пить окна такими средствами, особенно для тех зеркал, которыми часто пользуетесь.

Пыль и отпечатки пальцев – это две самые распространенные проблемы. Чтобы справиться с ними надо применить одно из перечисленных ниже средств.

Средство для мытья посуды

В литре горячей воды смешайте столовую ложку средства. В этой смеси смочите салфетку из микрофибры, а потом протрите зеркало легкими круговыми движениями. В конце тряпку можно промыть чистой водой и протереть поверхность, чтобы избавиться от всех остатков.

Уксус

Прекрасно помогает избавиться от стойких пятен уксус. Для этого надо смешать 2 столовые ложки жидкости в литре теплой воды и добавить чайную ложку средства для мытья посуды. Раствор распылите на тряпку из микрофибры и протрите ею зеркало.

Бытовой спирт

Одну столовую ложку спирта смешайте с двумя столовыми ложками уксуса. Этой смесью смочите тряпку и аккуратно потрите загрязненные участки. Спирт растворит минеральные отложения и зеркало будет сиять.



Лучшие способы для мытья окон / Фото Pexels

Зубная паста

На чистую тряпку надо нанести немного зубной пасты и потереть ею зеркало и оставить на 10 минут, а потом протереть влажной тряпкой.

Картофель

Разрежьте картофель пополам и натрите им зеркало, а потом смочите тряпку в уксусе и вытрите поверхность. Метод прекрасно справляется с отпечатками пальцев.

Лимонный сок

Одну столовую ложку лимонного сока смешайте с 0,5 литрами теплой воды. Нанесите раствор на зеркало, а потом протрите его.

Чтобы зеркало блестело, отполируйте его после мытья чистой салфеткой из микрофибры. Вы могли этого не знать, но время суток мытья зеркал влияет на результат.

Под прямыми солнечными лучами вода и средства высыхают очень быстро, оставляя видимые следы, поэтому мыть лучше в пасмурные дни или в менее солнечные часы.