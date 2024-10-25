У каждого дома есть несколько мест, за уборку которых никогда не хочется браться. Но уборка всего 6 вещей может привести к тому, что ваша квартира будет сиять чистотой в любое время, пишет Real Simple.

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Самые высокие части комнаты

Последнее, чего вы хотите во время уборки – так это разбросать еще больше грязи и крошек по поверхности, которую вы уже убрали. Поэтому начинать протирание пыли всегда нужно с самых высоких поверхностей.

На кухнях, например, нужно убирать со стен и углов, светильников и шкафов, а уже потом чистить столешницы и в конце концов полы.

Самые сложные части комнаты

Конечно, вы знаете обо всех местах дома, где давно не убирали. Но чем дольше вы откладываете уборку, тем сложнее она станет впоследствии, поэтому нужно взяться за нее сразу. Когда вы справитесь с горой бумаг или плесенью в ванной, переходить к остальным делам будет гораздо проще.

Раковина

Раковина может показаться одной из тех задач, которые выполняют в последнюю очередь – особенно в случае, если внутри стоит гора посуды, которую нужно очистить или загрузить в посудомоечную машину.

Если вы начинаете уборку с кухни, то раковина наоборот должна стать вашей первой задачей.



Раковину нужно сразу же мыть / Фото Pexels

Прилипшая еда и стойкие пятна

Здесь логика заключается в том, что только после уборки стойких пятен вы можете обработать как следует и остальную часть комнаты. Сначала нужно разбрызгать средство на столешницы и плиту и дать ему постоять – так он размягчит любые загрязнения, которые могли там накопиться.

Самая большая горизонтальная поверхность

Если вы работаете в комнате с большим беспорядком, начать нужно с создания пространства, на котором вы сможете выполнить большинство своих задач. Как правило для этого лучше всего подходит самая большая столешница или стол, или любая другая большая горизонтальная поверхность.

Считайте ее отправной точной для выполнения остальных уборки.

Самая большая куча беспорядка

Конечно же, как только вы избавитесь от самой большой кучи беспорядка, весь визуальный шум в комнате уже не будет выглядеть так страшно. Подумайте о том, чтобы наконец рассортировать белье, собрать детские игрушки или перенести посуду в раковину или посудомоечную машину.