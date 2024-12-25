Добавьте в воду копеечный ингредиент: пыль на пол и мебель не будет оседать

Иногда кажется, что побороться с пылью в доме просто невозможно: несмотря на все усилия и старания она все равно оседает на поверхности.

Накануне праздников особенно важно поубирать так, чтобы в доме не осталось даже пылинки, сообщает 24 Канал. И достичь такого эффекта очень просто: нужно протирать поверхности не обычной водой, а особым раствором.

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Что делать, чтобы пыль не оседала?

Если вам кажется, что пыль оседает на поверхности в следующее же мгновение после того, как вы его протерли, это может означать, что вы допускаете несколько ошибок в уборке. И первая из них – это неправильная очередность. Начинать протирать пыль всегда нужно сверху и постепенно спускаться к полу, иначе она будет опадать снова и снова.

Но если вы убеждены, что все делаете правильно, а пыли в доме все еще много, тогда можно воспользоваться простым лайфхаком, который используют в гостиницах и музеях, чтобы поверхности всегда оставались блестящими и чистыми.



Протирать пыль нужно специальным раствором / Фото Pexels

Всего одно дешевое средство может за мгновение уменьшить количество пыли в воздухе: впрочем, его нужно использовать не концентрированным, а разводить в воде для уборки пыли. Еще один плюс – это средство точно уже есть у вас дома, поэтому вам даже не придется ничего покупать.

На поверхность тряпки для протирания пыли, или же в воду нужно капнуть немного глицерина – этот раствор поможет вам гораздо эффективнее и быстрее проводить уборку. Но если гости уже на пороге, а глицерина дома нет, тогда можно использовать и другой метод – добавить в воду немного кондиционера для белья.

Он будет действовать не хуже, и на поверхности точно не будет оседать пыль. А для очистки пыли со стеклянных предметов можно воспользоваться раствором воды и уксуса.