Средства для мытья посуды станет вдвое больше: добавьте в него кухонную безделушку

Средство для мытья посуды есть на каждой кухне, и иногда кажется, что оно заканчивается за считанные дни. К счастью, на нем можно существенно сэкономить, если знать, что же добавить в смесь, чтобы она работала лучше и увеличилась в объеме.

Бытовая химия – это неприятный, но обязательный пункт расхода в ежемесячных закупках, но его можно существенно сократить, сообщает 24 Канал. Поэтому рассказываем, что добавить в моющее средство, чтобы его хватало дольше.

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Одну бутылку геля для посуды можно легко превратить в две с помощью одного элементарного лайфхака.

Чем можно разбавить средство для мытья посуды?

Первое, что нужно запомнить – никогда не разбавляйте моющее средство водой. Несмотря на то, что это очень популярная стратегия, особенно в случае, когда гель уже заканчивается, это не даст много результата.

Средства, конечно же, сразу станет больше, но он начнет хуже мылиться, и его моющие свойства существенно ухудшатся. Вместо этого лучше воспользоваться другим методом, который будет в разы более действенным:

Возьмите пустую бутылку из моющего средства и влейте туда половину геля из новой бутылки.

Так вы получите две бутылки, наполненные наполовину. В отдельную банку засыпьте 3 ложки соды и залейте таким количеством кипятка, чтобы хватило заполнить каждую банку со средством.

Разведите соду в кипятке и когда средство немного отсудится, заполните обе бутылки.

Гель от этого не станет жидким, даже несмотря на то, что половина содержимого – это обычная вода с содой. Ведь сода впоследствии загустеет и даже улучшит свойства геля к чистке.

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Содой можно улучшить состав моющего средства / Фото Pexels

Впрочем, некоторые хозяйки идут даже дальше и делают полностью натуральные средства для посуды. Поэтому делимся несколькими рецептами, которые помогут помыть посуду качественно и без химии, и одновременно сэкономить немало денег.

Хозяйственное мыло и глицерин

Возьмите пол-литра горячей воды и столовую ложку разведенного спирта. Также понадобится 4 ложки глицерина и 25 граммов хозяйственного мыла. Мыло натрите на мелкой терке, залейте небольшим количеством воды и поставьте на водяную баню.

Дайте мылу остыть, а потом добавьте глицерин и разведенный спирт. Перемешайте, чтобы создать однородную массу. Образуется пена, которую следует осторожно собрать. Жидкость перелейте в бутылку с дозатором и дайте настояться с часок.

Вода и горчица

В глубокой миске нужно смешать 1 литр горячей воды и 2 столовые ложки горчичного порошка. Перемешайте, чтобы комочков не осталось, и вы получите густую пену, что прекрасно отмывает посуду.

Кроме того, горчица особенно эффективна в борьбе с жиром, и ее даже можно заливать в посудомоечную машину вместо порошка.

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Сода и перекись водорода

Возьмите стакан горячей воды, пол столовой ложки перекиси и столько же пищевой соды. Растворите все составляющие в воде и тщательно перемешайте, а потом перелейте жидкость в бутылку с дозатором. Можно использовать полученное средство для мытья посуды.