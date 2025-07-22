Средства для мытья посуды станет вдвое больше: добавьте в него кухонную безделушку
- Чтобы удвоить объем моющего средства для посуды, смешайте половину геля с содой и кипятком.
- Другие натуральные средства включают хозяйственное мыло с глицерином, воду с горчицей, и соду с перекисью водорода.
Средство для мытья посуды есть на каждой кухне, и иногда кажется, что оно заканчивается за считанные дни. К счастью, на нем можно существенно сэкономить, если знать, что же добавить в смесь, чтобы она работала лучше и увеличилась в объеме.
Бытовая химия – это неприятный, но обязательный пункт расхода в ежемесячных закупках, но его можно существенно сократить, сообщает 24 Канал. Поэтому рассказываем, что добавить в моющее средство, чтобы его хватало дольше.
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Одну бутылку геля для посуды можно легко превратить в две с помощью одного элементарного лайфхака.
Чем можно разбавить средство для мытья посуды?
Первое, что нужно запомнить – никогда не разбавляйте моющее средство водой. Несмотря на то, что это очень популярная стратегия, особенно в случае, когда гель уже заканчивается, это не даст много результата.
Средства, конечно же, сразу станет больше, но он начнет хуже мылиться, и его моющие свойства существенно ухудшатся. Вместо этого лучше воспользоваться другим методом, который будет в разы более действенным:
- Возьмите пустую бутылку из моющего средства и влейте туда половину геля из новой бутылки.
- Так вы получите две бутылки, наполненные наполовину. В отдельную банку засыпьте 3 ложки соды и залейте таким количеством кипятка, чтобы хватило заполнить каждую банку со средством.
- Разведите соду в кипятке и когда средство немного отсудится, заполните обе бутылки.
Гель от этого не станет жидким, даже несмотря на то, что половина содержимого – это обычная вода с содой. Ведь сода впоследствии загустеет и даже улучшит свойства геля к чистке.
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Содой можно улучшить состав моющего средства / Фото Pexels
Впрочем, некоторые хозяйки идут даже дальше и делают полностью натуральные средства для посуды. Поэтому делимся несколькими рецептами, которые помогут помыть посуду качественно и без химии, и одновременно сэкономить немало денег.
Хозяйственное мыло и глицерин
Возьмите пол-литра горячей воды и столовую ложку разведенного спирта. Также понадобится 4 ложки глицерина и 25 граммов хозяйственного мыла. Мыло натрите на мелкой терке, залейте небольшим количеством воды и поставьте на водяную баню.
Дайте мылу остыть, а потом добавьте глицерин и разведенный спирт. Перемешайте, чтобы создать однородную массу. Образуется пена, которую следует осторожно собрать. Жидкость перелейте в бутылку с дозатором и дайте настояться с часок.
Вода и горчица
В глубокой миске нужно смешать 1 литр горячей воды и 2 столовые ложки горчичного порошка. Перемешайте, чтобы комочков не осталось, и вы получите густую пену, что прекрасно отмывает посуду.
Кроме того, горчица особенно эффективна в борьбе с жиром, и ее даже можно заливать в посудомоечную машину вместо порошка.
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Сода и перекись водорода
Возьмите стакан горячей воды, пол столовой ложки перекиси и столько же пищевой соды. Растворите все составляющие в воде и тщательно перемешайте, а потом перелейте жидкость в бутылку с дозатором. Можно использовать полученное средство для мытья посуды.