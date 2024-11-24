Удивительно эффективное решение: почему столовые приборы надо втыкать в лук

Ржавчина на столовых приборах – редкость, впрочем бывает такое, что ржавчина может подвергнуться действию фруктовых кислот, уксусной или молочной кислоты. В таком случае можно воспользоваться простым и действенным средством, которое поможет эту ржавчину устранить.

Вместо того, чтобы тратить дорогие химические средства на пятна от ржавчины, стоит обратить внимание на доступный метод, который займет у вас всего несколько секунд, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Как удалить ржавчину со столовых приборов

Специалист в области чистоты Лорна Уайт рассказала о гениальном решении, которое поможет моментально вывести ржавчину. Самой эффективной в выведении ржавчины является обычный лук. Вам нужно ножи или вилки воткнуть в луковицу несколько раз и ржавчина сразу исчезнет.

После этого помойте средства, чтобы убрать луковый запах. Далее специалист говорит, что надо прополировать столовые приборы тканью из микрофибры.



Простые методы избавления ржавчины со столовых приборов / Фото Pexels

Если же ржавчина не исчезла сразу, то можно подержать приборы в луке несколько минут, чтобы средство эффективнее подействовало. Для этого метода подойдет любой лук – белый или красный.

От ржавчины на столовых приборах помогает лимонная кислота. Нужно взять большой стакан и наполнить его теплой водой, внутрь добавьте порошок лимонной кислоты в расчете 60 граммов на 100 миллиграмм воды и размешайте до полного растворения. Далее погрузите столовые приборы в раствор так, чтобы ржавчина была полностью покрыта и оставьте на один час. После этого все промойте и вытрите на сухое место.

От сильной ржавчины помогает избавиться кока-кола. Фосфорная кислота, которая содержится в напитке, способна прекрасно растворять ржавчину. Приборы выложите в емкость и залейте водой, оставив столовые приборы на ночь. Уже утром ржавчина хорошо уберется щеткой или губкой. Отполировать их можно будет алюминиевой фольгой.