Напрочуд ефективне рішення: чому столові прибори треба встромляти в цибулю

Іржа на столових приборах – рідкість, втім буває таке, що іржа може піддатися дії фруктових кислот, оцтової чи молочної кислоти. У такому випадку можна скористатися простим та дієвим засобом, який допоможе цю іржу усунути.

Замість того, щоб витрачати дорогі хімічні засоби на плями від іржі, варто звернути увагу на доступний метод, який займе у вас лише кілька секунд, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Як видалити іржу зі столових приборів

Фахівчиня у сфері чистоти Лорна Уайт розповіла про геніальне рішення, яке допоможе вмить вивести іржу. Найефективнішою у виведенні іржі є звичайна цибуля. Вам потрібно ножі чи виделки встромити в цибулину кілька разів й іржа одразу зникне.

Після цього помийте засоби, щоб прибрати цибулевий запах. Далі фахівчиня каже, що треба прополірувати столові прибори тканиною з мікрофібри.



Прості методи позбавлення іржі зі столових приборів / Фото Pexels

Якщо ж іржа не зникла одразу, то можна потримати прибори в цибулі кілька хвилин, щоб засіб ефективніше подіяв. Для цього методу підійде будь-яка цибуля – біла чи червона.

Від іржі на столових приборах допомагає лимонна кислота. Потрібно взяти велику склянку й наповнити її теплою водою, всередину додайте порошок лимонної кислоти в розрахунку 60 грамів на 100 міліграм води та розмішайте до повного розчинення. Далі занурте столові прибори в розчин так, щоб іржа була повністю покрита й залишіть на одну годину. Після цього все промийте й витріть на сухо.

Від сильної іржі допомагає позбутися кока-кола. Фосфорна кислота, яка міститься в напої, здатна чудово розчиняти іржу. Прилади викладіть в ємність та залийте водою, залишивши столові прибори на ніч. Вже зранку іржа добре прибереться щіткою чи губкою. Відполірувати їх можна буде алюмінієвою фольгою.