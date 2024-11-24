Нагар з посуду може вивести один засіб, який ми не звикли використовувати для очищення кухонного начиння, втім його ефект вражаючий, пише 24 Канал з посиланням на Express.

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Чим відмити пригорілу каструлю

Спосіб відмивання є швидким та вимагає мінімальних зусиль. Все, що вам потрібно мати – це стандартну таблетку для посудомийної машини. Каструлю треба наповнити гарячою водою й поставити на плиту довівши до кипіння. Воду потрібно перемішувати, щоб розподілити засіб для чищення.

Після того, як вода закипить, нагар буде відшаровуватися від поверхні каструлі. Потрібно зачекати кілька хвилин. Коли нагар відшарується, вимийте посуд у звичному режимі. Якщо ж плями залишаться, то цю процедуру доведеться повторити.



Порада, яка допоможе відмити каструлю / Фото Pexels

Не у всіх вдома є посудомийна машина, тож якщо таблетки немає, можна скористатися іншим лайфхаком. Налийте у каструлю води так, щоб покрити забруднені ділянки. Всередину додайте столову ложку соди й трохи господарського мила. Поставте все на плиту, прокип’ятіть 20 хвилини й після остигання протріть дно губкою й добре помийте.

Чим відмити пригорілу сковорідку

У випадку зі сковорідкою радимо скористатися засобом для миття посуду. Наповніть її гарячою водою й додайте трохи засобу, який корисний тим, що на відміну від оцту не залишає після себе стійкого запаху. Після цього лайфхаку сковорідку не треба додатково ополіскувати для нейтралізації поганого запаху.