Якщо ви помітили вдома тарганів, чекати, що вони заберуться геть самі – це не найкраща затія, повідомляє 24 Канал. Зважайте на те, що вам потрібно докласти деяких зусиль, аби комахи назавжди покинули вашу домівку.

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Що не люблять таргани

Для відлякування тарганів ви можете скористатися перш за все запахами, адже є такі, яких таргани просто не переносять. Зокрема, не подобаються комахам:

аміак;

оцтова кислота;

хлорка;

розчинники;

фарби;

лак;

бензин та гас.

Проблема полягає тільки у тому, що зазвичай ці запахи не до вподоби і людям, тож ці методи – не для всіх. Натомість ви можете використати запахи деяких рослин, які людям подобаються, а комахи їх бояться і не люблять.

часник;

герань;

евкаліпт;

пижма;

полин;

меліса.



Деякі запахи відлякують тарганів / Фото Pexels

Борна кислота

Цей засіб дешевий, але все ще залишається надзвичайно ефективним: кислоту потрібно розсипати по місцях проживання прусаків та основних маршрутах їх переміщення по дому. Окрім того, на основі борної кислоти ви можете виготовити їстівні приманки та пастки.

Оцет

За допомогою розчину оцтової кислоти ви можете легко позбутися тарганів. Її потрібно розвести з водою та обробити усі поверхні, стіни та затишні куточки, де можуть ховатися таргани. Запах відлякає їх та змусить залишити дім.

Натуральні ефірні олії

Певно, це найбільш приємний спосіб позбуватися від тарганів. Потрібно нанести її у ті місця, де ви помітили сліди тарганів. Найбільше їм не подобаються аромати анісу, гвоздики, лаврового листа, м'яти та бузини.