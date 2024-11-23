Знайти солодкий мандарин у магазині може бути не так і просто, повідомляє 24 Канал. Деякі люди намагаються визначити стиглість за кольором шкірки, інші зважають на розмір. Втім, є ще кілька важливих ознак, про які забувати не варто.

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Як обрати мандарини за сортом

Для того, щоб обрати солодкі мандарини, перш за все, потрібно знати, на який сорт звертати увагу передусім. Солодкість та смак мандаринів може залежати також і від місця їхнього вирощування, а також часу збору урожаю.

Ось які сорти мандаринів найсолодші:

Клементин . Це популярний сорт, який є гібридом апельсина та мандарина, що родом з Алжиру. Плоди будуть трохи сплющені знизу та яскраво-помаранчеві.

. Це популярний сорт, який є гібридом апельсина та мандарина, що родом з Алжиру. Плоди будуть трохи сплющені знизу та яскраво-помаранчеві. Муркотт. Гібрид мандарина та танжерина, який також називають медовим. Він солодкий, але вже не такий соковитий, і у таких плодах ви можете знайти чимало дрібних кісточок.

Гібрид мандарина та танжерина, який також називають медовим. Він солодкий, але вже не такий соковитий, і у таких плодах ви можете знайти чимало дрібних кісточок. Уншіу. Мандарин родом з Китаю, плоди кулясті, приплюснуті біля основи та з горбистою яскраво-помаранчевою шкіркою.

Та сорт – це не всі ознаки, які допоможуть вам визначити стиглість мандарина. Також потрібно звернути увагу на кілька інших ознак.

Вага

Під час вибору візьміть мандарин до рук та порівняйте різні плоди за вагою. Фрукт, що здається важчим, ніж виглядає, це значить, що він буде соковитішим та смачнішим. Більший вміст соку також значить, що мандарин вирізнятиметься солодкістю.

Колір шкірки

Він має бути яскравий, насичений і помаранчевий. Така шкірка свідчить про високий вміст цукру та стиглість плоду. Якщо ж шкірка тьмяна та зеленкувата, тоді фрукт може виявитися нестиглим та трохи кислуватим.



Плоди потрібно обирати за кольором / Фото Pexels

Аромат

Стиглі мандарини мають яскраво виражений аромат, і його можна відчути навіть на відстані. Якщо запаху немає, або ж плоди взагалі пахнуть неприємно, брати такі мандарини не варто, адже вони нестиглі.