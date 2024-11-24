Если вы заметили дома тараканов, ждать, что они уберутся прочь сами – это не лучшая затея, сообщает 24 Канал. Учитывайте то, что вам нужно приложить некоторые усилия, чтобы насекомые навсегда покинули ваш дом.

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Что не любят тараканы

Для отпугивания тараканов вы можете воспользоваться прежде всего запахами, ведь есть такие, которых тараканы просто не переносят. В частности, не нравятся насекомым:

аммиак;

уксусная кислота;

хлорка;

растворители;

краски;

лак;

бензин и керосин.

Проблема заключается только в том, что обычно эти запахи не нравится и людям, поэтому эти методы – не для всех. Зато вы можете использовать запахи некоторых растений, которые людям нравятся, а насекомые их боятся и не любят.

чеснок;

герань;

эвкалипт;

пижма;

полынь;

мелисса.



Некоторые запахи отпугивают тараканов / Фото Pexels

Борная кислота

Это средство дешевое, но все еще остается чрезвычайно эффективным: кислоту нужно рассыпать по местам обитания прусаков и основных маршрутах их перемещения по дому. Кроме того, на основе борной кислоты можно изготовить съедобные приманки и ловушки.

Уксус

С помощью раствора уксусной кислоты вы можете легко избавиться от тараканов. Ее нужно развести с водой и обработать все поверхности, стены и укромные уголки, где могут прятаться тараканы. Запах отпугнет их и заставит покинуть дом.

Натуральные эфирные масла, которые можно использовать

Вероятно, это наиболее приятный способ избавляться от тараканов. Нужно нанести его в те места, где вы заметили следы тараканов. Больше всего им не нравятся ароматы аниса, гвоздики, лаврового листа, мяты и бузины.