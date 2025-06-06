Накануне Зеленых праздников из года в год ветвями деревьев убирают фасад дома, ворота и ворота, пишет 24 Канал. Впрочем, не все знают, какие именно растения подходят, чтобы зазеленить дом.

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Чем украсить дом на Зеленые праздники

Чаще всего на Троицу украшают дом липой. Именно ветви липы надо прибить к дверям и украсить двор. Но кроме липы еще можно использовать березу, клен и дуб. Ранее ветвями деревьев даже устилали пол в доме, но эта традиция уже почти исчезла.

К слову! В начале июня можно посадить георгины. Как именно их сажать, чтобы они пышно цвели – читайте в нашем материале.

На Зеленые праздники есть традиция украшать не только дома, но и ставить веточки на могилах умерших родственников.

В городе вместо веток можно использовать травы. Подходит мелисса, мята, аир, чабрец и тому подобное. Их надо высушить и хранить дома как оберег. Веточки аира очень часто накануне Зеленых праздников продают на базаре, поэтому за ними даже не придется ехать куда-то и искать.



Аиром также часто украшают дом / Фото Pexels

Душистая зелень и веточки деревьев на Троицу символизируют возрождение всего живого на земле. По поверью, украшение дома травами способно привлечь положительную энергетику.

Известно, что во время схождения Святого Духа на апостолов на Синайской горе все вокруг цвело и зеленело, а Сионская горница была украшена зеленью. Именно поэтому люди воссоздают обстоятельства, при которых произошло чудо.