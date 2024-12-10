В домашних условиях можно приготовить средство от пыли из подручных ингредиентов, пишет 24 Канал. Избежать пыли полностью фактически невозможно, однако можно сделать одну манипуляцию, которая минимизирует ее на мебели.

Читайте также Насколько часто нужно менять губку для посуды: чаще, чем вы думали

Средство против пыли в домашних условиях

Возьмите тазик с водой и налейте в него обычный кондиционер для белья. Растворите в воде и с помощью руки размешайте, чтобы хорошо развести средство. Мебель надо протирать тряпкой из микрофибры. Хорошо обмакните ее в воду и выкрутите, чтобы она была влажной, а не мокрой.

Этот метод приведет к тому, что пыль не будет оседать на мебель, а по всему дому будет приятный аромат, который будет держаться очень долго.

Хороший аромат также придает вода с эфирным маслом. В 0,5 литра воды надо добавить несколько капель лавандового или розового масла. Эти средства дадут нежный аромат и свежесть всей поверхности.



Вытирать пыль можно домашними средствами / Фото Pexels

Чтобы в доме хорошо пахло, можно использовать специальные ароматические саше, которые стоит ставить в гардеробную.

Кроме того, есть еще один способ уберечь мебель от оседания пыли. Нужно взять глицерин, капнуть несколько капель на поверхность и растереть тряпкой по поверхности. Глицерин создает защитный слой, благодаря которому пыль уже не собирается так интенсивно.

Пыль надо протирать микрофибровыми тряпками из-за того, что они лучше притягивают мелкие частицы грязи за счет электростатических свойств. А вот перьевые метелочки или тряпки из обычной ткани являются неэффективными, поскольку просто перебрасывают пыль на другое место.

Уборку следует начинать с верхних поверхностей и продвигаться вниз, чтобы пыль не оседала на очищенную мебель. После уборки тряпки надо стирать или менять. Мы привыкли использовать специальные средства против пыли, впрочем в большинстве случаев достаточно простой чистой воды или увлажненной тряпки.