Как вывести плесень из стиральной машинки: чудо-средство, которое справится за минуту

Довольно часто в отсеке стиральной машинки встречается плесень. Она не только выглядит довольно неэстетично, но и способна вызвать аллергию, поэтому от нее нужно как можно скорее избавиться.

Плесень появляется чуть ли не в каждой стиральной машинке в отсеке для порошка или кондиционера, пишет 24 Канал со ссылкой на Mold Help For You. Чтобы вывести плесень, не стоит покупать дорогие химические средства. Достаточно будет воспользоваться тем, что уже есть дома в кухонном шкафу.

Чем вывести плесень из отсека стиральной машины

Во время стирки споры попадают легко в барабан и могут поражать вещи или резинку уплотнителя. Если плесени в машинке есть много, то вещи могут неприятно вонять сыростью. Нам может казаться, что запах идет от перенасыщенности одежды в барабане или от уплотнителя, однако причиной может быть именно отсек в стиральной машине.

Чтобы плесень не вызвала аллергическую реакцию, вывести грибок и предотвратить его появление может обычный уксус. Чтобы убрать плесень, сначала осторожно выньте лоток из стиральной машины. Далее наполните миску тепло мыльной водой с добавлением внутрь двух чайных ложек уксуса. Лоток нужно замочить в растворе на минуту.



Плесень из отсека можно легко вывести

После указанного времени, возьмите губку и промойте отсек. Для лучшей эффективности, можете воспользоваться зубной щеткой, чтобы эффективно отмыть все участки. Далее лоток нужно протереть насухо.

Чтобы в дальнейшем плесень не накапливалась, нужно проводить такую процедуру каждый месяц. В общем рекомендуется оставлять лоток после стирки немного открытым для поступления воздуха.